"Кобзар", як символ спротиву: в окупованому Криму відзначили день народження Шевченка

Кримчани не побоялись вийти на вулицю та провести акцію спротиву

День народження Тараса Шевченка 9 березня. У тимчасово окупованому Криму місцеві вийшли на вулицю з відомою книгою поета "Кобзар" та провели акцію спротиву.

Про це повідомили у телеграм-каналі Сил Спеціальних операцій. Жителі півострова, які ризикували своїм життям фотографували книгу біля пам'ятників, вокзалу та просто посеред вулиці.

"Патріоти України в Криму відзначають День народження Кобзаря. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі – Тарас Шевченко", — йдеться у повідомленні.

9 березня виповнюється 211 років з дня народження Тараса Шевченка — видатного українського поета, письменника, художника та громадського діяча. У 1814 році в селі Моринці на Черкащині народився хлопчик, якому судилося стати духовним батьком української нації та символом національного відродження.

День народження Кобзаря — це особлива дата для українців. Цього дня по всій Україні проводяться заходи. Шевченкове слово, його ідеї та творчий спадок залишаються актуальними й сьогодні, надихаючи нові покоління. Поет не лише подарував нам безцінні літературні твори, але й збагатив українську мову, увівши в обіг нові слова та вирази, які стали невід'ємною частиною нашої мовної скарбниці. Вшановуючи пам'ять Тараса Шевченка, ми віддаємо данину пошани людині, яка своїм талантом та незламним духом піднесла українську культуру на світовий рівень.

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