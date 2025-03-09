Операція "Труба": хитрий план чи катастрофа? Що сталося у Курській області (відео)

У ЗМІ повідомляють, що військові РФ нібито йшли по трубі близько 15 кілометрів

Російські війська спробували по гілці газопроводу підійти до Суджі в Курській області. Однак план, про який спочатку гордо трубили росіяни, міг обернутися для них справжньою катастрофою.

"Телеграф" зібрав інформацію про цей інцидент та всі останні оновлення. У мережі тим часом продовжують з’являтися фото та відео, зроблені безпосередньо в самій трубі або за її межами.

Що цікаво, поки одні російські пабліки тріумфують і вихваляють ідею, інші пишуть, що операція провальна, адже нібито сторона зазнала великих втрат, військові не були підготовлені, а Україна нібито заздалегідь знала про ці плани.

Передісторія

8 березня росіяни втілили в життя ідею пройти гілкою газопроводу і закинути в тил Збройних сил України велику групу солдатів. Вони зробили захід на території, підконтрольної РФ.

Головний редактор сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов того ж дня повідомив, що трубу взяли під посилене спостереження.

"Сьогодні виявлено витік ворожої піхоти в районі міста Суджа — росіяни використовували трубу газопроводу для того, щоб перекинути непомітно для дронів штурмову роту, і вклинилися в наші бойові порядки", — пише він.

Що кажуть у Генштабі

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що в Курській області Росії диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа. Сили супротивника були вчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"По живій силі противника було завдано ракетних і артилерійських ударів, використовуються безпілотні системи різних типів. Наразі сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються і знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі", — йдеться в повідомленні.

Вже незабаром у мережі почали з’являтися відповідні відео, зняті російськими військовими, які пішли по газопроводу.

Увага! У вигляді міститься нецензурна лексика.

Реакція росіян

Російські пропагандисти заявляють, що операцію було сплановано вкрай погано, оскільки українська сторона спочатку про неї знала.

Однак ще однією причиною провалу називають фатальний результат для деяких із тих, хто пішов по трубі. За словами росіян, частина цих військових задихнулися. Ще частину було ліквідовано українськими захисниками. Декому вдалося вибратися.

Різні пабліки пишуть, що військові РФ йшли трубою близько 15 кілометрів.

Один із відомих російських "військкорів", пропагандист Володимир Романов твердить, що російський підрозділ, який виконував цю операцію, брав участь у подіях в Авдіївці на початку 2024 року. При цьому він визнає, що наразі все пішло не за планом.

"Один підрозділ, який ще з часів Авдіївки дуже любить піар, заявив ідею з трубою — на хвилі "можемо повторити" … Підрозділ заявив, що все підготував: вентиляцію, відстійники, воду і провіант, зв’язок і т.д. Але виявилося, що не підготували. Результат усі на місцях знають", — йдеться у повідомлені.

Наразі російські "військкори" розділилися на два табори. Одні вважають, що операцію провалено, а інші — що вона нібито продовжується. При цьому в Генштабі пишуть, що наразі сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника у районі Суджі дуже великі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ситуація в Курській області загострилася, а росіяни знову залучили до боїв північнокорейських солдатів. Не дивно, що їхні штурми обертаються значними втратами.