Магучіх йде за черговим "золотом": пряма трансляція фіналу Євро-2025 (відео)

Українка – головна фаворитка змагань

У неділю, 9 березня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні в Апелдорні (Нідерланди) відбудеться останній змагальний день. У секторі для стрибків у висоту медалі розіграють жінки, включаючи чинну олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх.

Пряма відеотрансляція фіналу Євро-2025 зі стрибків у висоту доступна для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок етеру о 18:05 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція фіналу чемпіонату Європи-2025 зі стрибків у висоту серед жінок:

Україну на Євро-2025 зі стрибків у висоту представляє чинна чемпіонка турніру Магучіх. У кваліфікації Ярослава знадобився лише один стрибок, щоб вийти у фінал. Вона без проблем перестрибнула планку на висоті 1,89 м. Інші представниці України Катерина Табашник та Юлія Чумаченко не змогли подолати відбір.

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на міжнародному турнірі у Словаччині з рекордом сезону (2,01 м).

2024 рік виявився дуже успішним для Магучіх. Ярослава не лише виграла Олімпіаду, а й встановила новий світовий рекорд Також її визнали найкращою легкоатлеткою світу в небігових дисциплінах та найкращою легкоатлеткою року в Європі.