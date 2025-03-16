Російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман провів аналогії між сучасною політикою США та Росії та переконаннями нацистської Німеччини

Загальні основи ідеології/демагоги Гітлера, Путіна та Трампа

1. Шовінізм та національне самовихваляння як головний стрижневий складник ідеології

З цього вони почали. Гітлер зробив своїм головним гаслом перші рядки гімну — "Німеччина понад усе", путінська пропаганда "підняла Росію з колін", Трамп обіцяв "зробити Америку знову великою". Перевірено історією: розпалювання патріотичної істерії – найефективніший спосіб встановлення диктатури.

2. Ресентимент як сила, що згуртовує націю навколо вождя

"Весь світ нас обдурив… Вкотре нас цинічно обдурили. Надули, водили за ніс". Без додаткового пояснення і не зрозумієш, де тут закачується Трамп і починається Путін. Гітлер, який нескінченно скаржився на "версальське приниження" Німеччини, також міг би під цим підписатися. Всі вони намагалися навіяти обивателям, що "ми насамперед німці/американці/росіяни, тому нас всі навкруги ненавидять, намагаються образити та ущемити. А значить нам (вам) треба згуртуватися навколо влади (мене) і тоді ми зможемо дати відсіч усім ворогам".

3. Образ ворога

Одним із головних слоганів нацистів був: "Євреї — наше нещастя!". Трампістська пропаганда стверджує, що "мігранти – наше нещастя". Мігранти — це образ ворога, який проник у США ззовні (як євреї в нацистській версії). А роль внутрішнього політичного ворога у Трампа (як і Гітлера) виконують "ліваки", так він обзиває демократів і лібералів, а також всіх інших своїх противників.

Російська пропаганда бачить причини всіх нещасть країни у підступах "англосаксів", "бандерівців", "гейєвропейців". Як завжди, вона римується з трампістською: Байден не лише напісяв в усі під’їзди в Росії, але, на думку трамппропаганди, підняв ціни на яйця у США.

4. Консервативна революція, заперечення спадщини освіти

Умберто Еко наголошував, що фашизм "це, по суті, заперечення духу 1789 (а також, зрозуміло, 1776) — духу Просвітництва". Усі три "вождя" намагалися витравити у своїх країнах цей демократичний дух, замінити його на затхлий "портяночний" сморід "нового середньовіччя". Не дарма серед оточення Трампа чимало "неореакціонерів" та шанувальників "темної освіти" (Маск, Венс).

5. Культ традиційних, тобто патріархально-сексистських цінностей, гомо- та трансфобія

Це теж властиво всім трьом "вождям". Трамп і Путін також підтримують клерикалізм та найбільш мракобісні навколоцерковні сили (Гітлер в останньому не був помічений, хоча, як і Трамп, часто апелював до свого божественного призначення).

"Гомосексуали — вороги держави і з ними потрібно як з такими й поводитися". Під цими словами Герінга легко підписався б і Путін. Трамп не так очевидно виражає свою гомофобію, але трансфобію навіть не приховує. Вона стала за нього частиною державної політики США. У боротьбі за заборону абортів він уже обійшов Путіна, але ще не зрівнявся із Гітлером. Проте поки не оголосив ЛГБТ — небажаною організацією і не садить геїв у концтабори як Путін і Гітлер.

6. Експансіонізм та анексіонізм як спосіб зміцнення диктатури

Для Гітлера та Путіна анексія суміжних територій була чи не основною метою зовнішньої політики. Трамп поки цим лише погрожує, але очевидно теж марить анексіями і мріє розширити кордони США будь-яким способом. Він претендує на Канаду, Гренландію, Панамський канал, на крайній край готовий взяти на здачу зруйновану Газу. Він явно заздрить територіальним захопленням Путіна і хоче, за прикладом російського диктатора, використати розширення кордонів та неминучу при цьому ейфорію плебсу для встановлення авторитарного режиму у США.

Джерело: пост Ейдмана у Facebook