Родич Путіна зробив запаморочливу кар'єру в Росії — у мережі вже роблять меми

На тлі цієї новини в мережі з'явився іронічний мем про "клонів" президента Росії

У соцмережах поширюється іронічний мем, який висміює добре знайому російську реальність — "кумівство" у великій політиці та бізнесі. Причиною жарту стала новина про стрімкий "бізнес-успіх" ще одного родича президента Росії Володимира Путіна.

Такий допис опублікували в одному з пабліків. Зображення "клонів" Путіна символізує, що всі ці особи — продовження однієї системи, де ключові посади та активи розподіляються не за заслугами, а за родинними зв'язками.

Жарт про "кумівство" насмішив мережу

Що відомо про гучний бізнес-успіх родича Путіна

Денис Путін, 28-річний син двоюрідного племінника президента Росії, увійшов до числа співзасновників компанії "МДК Шереметьєво", що володіє офісним комплексом на в'їзді до головного московського аеропорту. Ця частка в 10% перейшла йому від основного власника Сергія Тарасова наприкінці травня.

За даними росЗМІ, компанія керує землею та будівлею площею 0,8 гектара, розташованими біля терміналів D, E і F аеропорту.

Розташування "МДК Шереметьєво" з однойменним аеропортом

Хоча спочатку адміністрація Хімок відмовлялася продавати цю ділянку через особливі умови, встановлені ще в 1980 році, суд став на бік офісного центру. У 2024 році компанія заробила 126 млн рублів, чистий прибуток – 30 млн.

Родинна схема в бізнесі

"МДК Шереметьєво" входить до девелоперської групи Terra Group, заснованої Сергієм Тарасовим, яка також володіє готелем Holiday Inn Express неподалік. Часткою у 10% володіє й Андрій Громов — син колишнього губернатора Московської області Бориса Громова.

Денис Путін раніше займався меблевим і торговим бізнесом у Суздалі і володіє кількома місцевими компаніями. Він є сином Михайла Путіна — заступника голови правління "Газпрому", а його тітка Ганна Цівільова — заступник міністра оборони Росії.

Схема родинних зв'язків Путіна

Варто зазначити, що контроль над аеропортом "Шереметьєво" мають близькі до Путіна бізнесмени, серед яких — Аркадій Ротенберг. Тож бізнес Дениса Путіна — це частина ширшої мережі впливу родини і друзів президента Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Марія Воронцова, старша донька президента РФ, знову з'явилася на публіці, взявши участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі-2025. Вона модерувала сесію під назвою "Неоетика в епоху нейротехнологій", де йшлося про виклики та перспективи використання передових розробок у сфері нейронаук.