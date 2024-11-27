Позашлюбна дочка Путіна змінила прізвище та по батькові: чому вона це зробила

Після початку вторгнення Росії в Україну дівчина зникла з поля зору журналістів

Єлизавета Розова, яку журналісти-розслідувачі називають дочкою Володимира Путіна та акціонера банку "Росія" Світлани Кривоногих, змінила прізвище та по батькові.

Дівчина, схожа на російського президента, навчалася у Франції, а нещодавно отримала диплом бакалавра, пише "ТСН".

У паризькій школі менеджменту та мистецтва ICART позашлюбна дочка Путіна була оформлена як Єлизавета Олегівна Руднова.

Тим часом журналісти медіа "Агентство" виявили у злитій базі даних російської системи бронювання авіаквитків квитки, куплені на ім’я Єлизавети Руднової. Її дата народження збігається з датою народження Єлизавети Розової. Номер телефону, яким Руднова користувалася при замовленні квитків, записано в інших користувачів як "Розова Єлизавета Володимирівна" та "Розова Луїза Володимирівна".

Крім того, Єлизавета Олегівна Руднова з тією ж датою народження, як і Кривоногих, користувалася послугами клініки "Хелікс". До неї зверталися Єлизавета Володимирівна Руднова, а також Єлизавета Володимирівна Розова.

Хто такі Єлизавета (Луїза) Кривоногих-Розова-Руднова та її мати

Дівчинка, яку російські журналісти-розслідувачі назвали ще однією позашлюбною дочкою Путіна, з’явилася на світ 3 березня 2003 року. Так зазначено у її свідоцтві про народження. Її мати Світлана Кривоногих. Дівчинка мала мамине прізвище, по батькові — Володимирівна. А у графі батько – прочерк.

Сама Світлана Кривоногих була звичайною мешканкою Санкт-Петербурга. За твердженням журналістів-розслідувачів, виросла та жила у комунальній квартирі. Поки що десь у 90-ті не познайомилася з місцевим чиновником Путіним.

Зараз вона одна з найбагатших жінок у Росії, мультимільйонерка. Власниця яхти та ресторану, розкішних будинків та квартир. І її добробут почав зростати з того часу, як Путін оселився в Кремлі. Через три роки його президентства у Світлани з’явилася квартира у Монако у комплексі Monte Carlo Star поряд із всесвітньо відомим казино. Нині там продається кілька квартир. Вартість – від 4 мільйонів семисот тисяч до шістнадцяти мільйонів дев’ятисот тисяч євро.

Світлана є акціонером та членом правління банку "Росія", "Національної медіа групи" та гірськолижного курорту "Ігора", де весілля зіграла друга дочка Путіна Катерина. Статки матері позашлюбної дочки диктатора оцінюються приблизно у 100 мільйонів євро.

Минулого року Великобританія внесла Світлану Кривоногих до списку санкцій. В урядовому повідомленні вказано: "послідовно пропагуюча російський напад на Україну".

Як про неї дізналися журналісти

Перша згадка про дорослу позашлюбну доньку глави Кремля в російських ЗМІ з’явилася чотири роки тому. Тоді журналісти видання "Проєкт" проводили розслідування щодо акціонера банку "Росія" Світлани Кривоногих, яка є однією з найбагатших жінок у країні. Спочатку розслідувачі називали її "знайома Путіна", але сторінка дочки Кривоногих у соцмережах показала, що вона більш ніж просто знайома.

Дівчина, якій на той момент було 17 років, безперечно, є копією Володимира Путіна. Після виходу журналістського розслідування Ліза, яка просить називати себе Луїзою, кілька разів з’являлася в забороненій в Україні соцмережі.

"У мене був такий затор у житті, така стагнація, і я дуже вдячна, що в мене з’явилася така можливість, що мене висвітлили, побачили мій обліковий запис. Моє життя продовжується і все добре", — сказала Єлизавета автору матеріалу.

"Але ви знали, що до цього "Клабхаусу" прийдуть люди, бо є флер про вас як про дочку Путіна? Я знаю, що ви донька Путіна", — запитав журналіст.

"Я зовсім ніяк не ставлюся до політики. Я роблю те, що мені подобається. Ви думали, що я видалю акаунт? Чорта з два вам просто! Я живу своїм життям. Я займаюся модою", — відповіла дочка Путіна.

Луїза дала ще кілька інтерв’ю. Журналісти з нею спілкувалися, як із донькою Путіна, але жодного разу прямо не запитали — чи справді він її батько.

Позашлюбна дочка Путіна зникла

Однак після початку російсько-української війни Єлизавета закрила сторінки у соцмережах. ЗМІ припускали, що її приховує ФСБ. "Російський дослідник, який спостерігав за президентською сім’єю, сказав: "Путін начебто її скасував", — писала російська служба ВВС.

Автор матеріалу "Проєкту" Андрій Захаров припускав, що Кривоногих могла жити в Парижі, і мав рацію. "Деякий час у мене була версія, що вона в Парижі: принаймні весь 2022 рік в Інстаграм її марки одягу тегали різні французькі видання про моду", — писав Захаров.

Справа була лише в тому, що дівчина змінила прізвище та по батькові. Вибір нової особи навряд чи випадковий. Олег Руднов — померлий у 2015 році перебурзький медіа-менеджер та давній друг Путіна. Сім’я Руднових виконувала та виконує делікатні доручення на користь президента, писав "Проєкт". У 2006 році він купив 200-метрову квартиру та нежитлове приміщення в самому центрі Санкт-Петербурга. Обидва об’єкти приблизно 2008 року дісталися Світлані Кривоногих. А його син оформив на себе квартиру у Сочі, призначену для матері Кривоногих Надії.

Що говорять про дочку Путіна у Парижі

У розпорядженні журналістів "ТСН" опинилися документи, що доводять, що студентка Єлизавета Руднова, яка народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі, навчалася у паризькій школі менеджменту та мистецтва ICART.

Розслідувачі вирушили до Франції та поговорили зі студентами та викладачами. Багато хто впізнав Єлизавету по фото. Більшість учнів бачила її минулого року. За словами одногрупників, це була мила дівчина.

На запитання, чи її одногрупники знали про те, хто батько Луїзи, француженка Маргарет відповіла: "Так, ми дізналися наприкінці року". Однак відповідати, хто він такий, вона відмовилася, додавши, що не має права.

Раніше ми показали як Володимир Путін та його дружина Людмила виглядали у день весілля. Через 30 років російський диктатор та його дружина розлучилися.