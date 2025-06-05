Там виставляються українські художники: позашлюбна дочка Путіна працює у галереях у Парижі

Дівчина вперто не хоче залишати Захід, з яким нібито воює її батько

Позашлюбна дочка Володимира Путіна Єлизавета Кривоногих працює менеджером у художніх галереях Studio Albatros та L Gallery у Парижі, де проводять виставки робіт антивоєнних авторів. Обидві студії входять до асоціації L.

Про це письменниця та художниця Настя Родіонова повідомила у Facebook. Після свого відкриття вона не змогла мовчати та вирішила розірвати стосунки з галереєю.

Дочка Путіна зустрічається із жертвами свого батька по роботі

"Сьогодні я дізналася важливу для мене інформацію. Варіантів, що з нею робити, у мене було кілька, крім замовчування, яке в цій ситуації я вважаю за неможливе. Я розумію, що багатьох з мого найближчого оточення те, про що я розповім, може засмутити, вибити з колії. Але все це пропорційно часу в якому ми живемо", – написала вона.

За словами Родіонової, до неї дійшла чутка про те, що в Studio Albatros і L gallery, де виставляються антивоєнні художники, працює Ліза, яка є дочкою Світлани Кривоногих та Володимира Путіна.

"Важливо сказати, я вірю в презумпцію невинності, в те, що діти не несуть відповідальності за злочини своїх батьків. Але, у розпал війни зіткнення людини з родини бенефіціарів режиму з її жертвами неприпустимо. Чи розуміла це Ліза у свої 22 роки, чи відповідальність на її оточенні?", — пише Родіонова.

Знайома художниця Родіонової підтвердила, що знає менеджера Лізу з цих студій, яка за описом зовнішності схожа на Єлизавету Кривоногих.

Після цього Родіонова зустрілася з президентом L Дмитром Долинським і дізналася, що прізвище менеджера Лізи – Руднова. Раніше ЗМІ писали, що в Єлизавети Кривоногих є паспорт на це прізвище.

З посту випливає, що Родіонова не сумнівається в тому, що йдеться саме про позашлюбну дочку Путіна. Вона пише, що не готова далі продовжувати співпрацю із галереєю.

Довідка: L була створена у 2022 році. На майданчиках асоціації проводять виставки, зокрема російські антивоєнні та українські художники. Керівник L Дмитро Долинський також обіймає посаду начальника візового сервісу компанії Tsar Voyages, яка займається організацією турів до Росії.

Що відомо про Єлизавету Кривоногих

Єлизавета Кривоногих — дочка Володимира Путіна та Світлани Кривоногих, котра була його коханкою наприкінці 1990-х – на початку 2000-х. Вона отримувала розкішні подарунки від друзів глави Кремля і стала акціонером банку "Росія", який вважається близьким до Путіна. Журналісти знайшли у неї майна на суму 100 мільйонів доларів.

Вперше ЗМІ написали про дорослу позашлюбну дочку російського диктатора Володимира Путіна чотири роки тому. Дівчинку знайшли у соціальних мережах та виявили, що вона як дві краплі води схожа на Путіна. Після виходу розслідування 17-річною Єлизаветою зацікавилися й інші журналісти, тому вона змінила ім’я, по батькові та прізвище, щоб приховати можливі родинні зв’язки з президентом Росії. Деякий час вона називала себе Луїзою Розовою.

Про те, що Єлизавета Кривоногих почала використовувати паспорт на ім’я Єлизавети Олегівни Руднової, стало відомо у листопаді минулого року. Олег Руднов — петербурзький медіаменеджер і давній друг Путіна, який помер у 2015 році. На його ім’я раніше купувалися квартири для Аліни Кабаєвої. Також повідомлялося, що Руднова навчалася у школі менеджменту та мистецтва ICART у Парижі.

Примітно, що в той час, коли її батько в Україні нібито воює з "НАТО" і з усім "колективним Заходом", Ліза наполегливо воліє життя у "ворожому" Парижі, втім, як і нащадки інших менш високопоставлених російських чиновників.

Довідка: Настя Родіонова — письменниця та художниця родом із Росії, поїхала до Франції 2022 року через вторгнення в Україну. 2022 року її роман "Вбити Леніна", опублікований під псевдонімом Курляндська, увійшов у лонг-лист премії "Велика книга".

Нагадаємо, у січні 2023 року в мережі почала поширюватися фотографія нібито старшого сина Володимира Путіна, якого у 2015 році народила російська гімнастка Аліна Кабаєва. Справді, хлопчик на знімку напрочуд схожий на главу РФ, проте жодної спорідненості між ними, як з’ясувалося, немає.