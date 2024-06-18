"Таємний" родич диктатора: що відомо про брата Путіна, чия дочка стала заступником міністра оборони

Євген Путін помер у Суздалі у березні 2024-го року

Президент РФ Володимир Путін 18 червня "подарував" високу посаду в Міноборони своїй таємній родичі. Нею є дочка двоюрідного брата диктатора.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про Євгена Путіна. За даними з відкритих джерел, Батьки Євгена та Володимира Путіна – Михайло Спіридонович та Володимир Спіридонович – були рідними братами.

Брат Путіна працював лікарем. У період із 1970 по 1990 роки лікував своїх пацієнтів, займаючи позицію провідного уролога в Іваново. У цьому місті сім’я Євгена Путіна проживала на вулиці Сакко до 2002 року. Після приходу до влади Володимира Путіна вона переїхала до Москвы, а потім влаштувалась у Суздалі.

Діти Євгена Путіна обіймають високі посади у РФ. Наприклад, його син Дмитро працює в "Газпромі" і входить до його правління. А доньку Ганну, як уже стало відомо, тепер призначено на посаду заступника міністра оборони. До цього вона отримала від чоловіка 70% акцій компанії "Колмар", одного з найбільших вугільних підприємств у Росії. Чоловік Ганни, до речі, у травні 2024 отримав посаду міністра енергетики РФ.

Володимир Путін про своїх двоюрідних родичів ніколи не говорив. Лише прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков якось розповів, що Євген є "далеким родичем" Путіна. Вони, за його словами, не спілкувалися.

Помер Євген Путін у Суздалі у березні 2024-го року на 91-му році життя. Про причини та обставини смерті нічого не повідомлялося. Відомо, що його там і поховали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дочка Путіна допомогла втекти з Росії українцю, який підтримував ЗСУ.