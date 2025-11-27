Найвищий будинок Одеси. Як виглядає цей хмарочос та що з ним зараз (фото)

Висота стель у квартирах цієї будівлі в середньому 3 м

Найвищою будівлею в Одесі є хмарочос житлового комплексу "Арк Палас №1". Його будували чотири роки.

"Телеграф" покаже, як виглядає ця багатоповерхівка та розповість, що з нею сталось зараз. Зауважимо, що висота хмарочоса складає понад 100 м.

ЖК "Арк Палас №1" — 25-поверховий хмарочос в Одесі. Його будівництво почалось у 2004 році і закінчилось лише у 2008. Висота споруди складає понад 108 м, що робить її найвищою в Одесі та однією з найвищих в Україні.

ЖК "Арк Палас №1"

Технологія зведення цього хмарочосу монолітно-каркасна. Стіни — цегляні. Середня висота стель в квартирах — приблизно 3,3 метра. Знаходиться хмарочос в районі Аркадії. Ввели ЖК в експлуатацію з 2009 року. Від тоді багатоповерхівка функціонує як ЖК та є навіть в продажу чимало квартир.

Скільки коштує житло у найвищій багатоповерхівці Одеси

Ціни на квартиру в "Арк Плас №1" стартують від 33 тисяч доларів (майже 140 тисяч грн). Це ціна за однокімнатну квартиру на 8 поверсі. Житло повністю оснащене потрібною технікою та меблями, має сучасний ремонт та готове до заселення.

Найдешевша квартира в Арк Палас

Однією з найдорожчих квартир наразі можна вважати 4-х кімнатну квартиру на 20 поверсі з трьома ванними кімнатами та балконами. Її вартість 550 тисяч доларів — понад 23 млн грн. До слова, в цьому ЖК чим вище поверх, тим дорожче житло.

Скільки коштує квартира в Арк Палас

