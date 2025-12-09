Маяк на суші. Як виглядає оповитий легендами будинок-корабель в Чернівцях (фото)

Місцеві називають цю споруду "Шифа"

В Україні є чимало унікальних архітектурних споруд, однією з найцікавіших вважається Чернівецький будинок-корабель. Його побудували ще наприкінці ХІХ століття.

"Телеграф" розповість, що особливого в цій споруді, а також де її можна знайти. Зауважимо, що чимало місцевих називають цей будинок "Шифа", що походить від німецького — корабель.

Чернівецький будинок-корабель

Попри відсутність виходу до моря та портів, у Чернівцях є свій власний сухопутний корабель. Адже ще у ХІХ у місті звели незвичну будівлю. Вона своїм зовнішнім виглядом нагадує корабель, що досить добре видно на фото.

Будинок-корабель в Чернівцях

Будинок має звужений фасад, який нагадує ніс корабля, спрямований на південь. Так звану палубу утворюють на другому поверсі балкони та маленька башта, яка нагадує щоглу. Будинок-корабель звели у еклектичному стилі за проєктом чернівецького архітектора Е. Папста.

Тривалий час цю споруду місцеві називали "Шифа", що з німецького перекладається — корабель. Відомо, що будинок-корабель будували для чернівецького купця-домовласника єврейського походження Мозеса Шлефера. Побачити цю унікальну споруду можна у Чернівцях на вул. Головна, 25 (перетин вулиць Головної та Шолом-Алейхема).

Як виглядає будинок-корабель зверху

Легенди про будинок-корабель

Будинок для моряка. Ця легенда одна з найпоширеніших. За переказами, архітектор був мореплавцем та сумував за своїми подорожами, тому звів будинок, що нагадує корабель. Тут також є версія, що купець, який оплачував будівництво, насправді звів будинок для свого брата моряка.

Будинок-корабель в Чернівцях на старих фото

Символ мандрівок. За цією легендою, будинок-корабель символізує багатонаціональне місто, яке в період Австро-Угорщини було центром торгівлі, культури та постійних мандрів.

Маяк на суші. Саме так нібито в давнину називали цей будинок мандрівники. Адже в ночі він освітлюється таким чином, ніби виринає з повітря.

