Маяк на суші. Як виглядає оповитий легендами будинок-корабель в Чернівцях (фото)
Місцеві називають цю споруду "Шифа"
В Україні є чимало унікальних архітектурних споруд, однією з найцікавіших вважається Чернівецький будинок-корабель. Його побудували ще наприкінці ХІХ століття.
"Телеграф" розповість, що особливого в цій споруді, а також де її можна знайти. Зауважимо, що чимало місцевих називають цей будинок "Шифа", що походить від німецького — корабель.
Чернівецький будинок-корабель
Попри відсутність виходу до моря та портів, у Чернівцях є свій власний сухопутний корабель. Адже ще у ХІХ у місті звели незвичну будівлю. Вона своїм зовнішнім виглядом нагадує корабель, що досить добре видно на фото.
Будинок має звужений фасад, який нагадує ніс корабля, спрямований на південь. Так звану палубу утворюють на другому поверсі балкони та маленька башта, яка нагадує щоглу. Будинок-корабель звели у еклектичному стилі за проєктом чернівецького архітектора Е. Папста.
Тривалий час цю споруду місцеві називали "Шифа", що з німецького перекладається — корабель. Відомо, що будинок-корабель будували для чернівецького купця-домовласника єврейського походження Мозеса Шлефера. Побачити цю унікальну споруду можна у Чернівцях на вул. Головна, 25 (перетин вулиць Головної та Шолом-Алейхема).
Легенди про будинок-корабель
Будинок для моряка. Ця легенда одна з найпоширеніших. За переказами, архітектор був мореплавцем та сумував за своїми подорожами, тому звів будинок, що нагадує корабель. Тут також є версія, що купець, який оплачував будівництво, насправді звів будинок для свого брата моряка.
Символ мандрівок. За цією легендою, будинок-корабель символізує багатонаціональне місто, яке в період Австро-Угорщини було центром торгівлі, культури та постійних мандрів.
Маяк на суші. Саме так нібито в давнину називали цей будинок мандрівники. Адже в ночі він освітлюється таким чином, ніби виринає з повітря.
