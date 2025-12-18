У Ростові атакували порт: що відомо про уражене судно "Валерій Горчаков" (фото, відео)
Танкер транспортує нафтопродукти всіх класів
У ніч проти четверга, 18 грудня, у порту російського Ростова-на-Дону пролунали вибухи. Під атакою безпілотників опинилося важливе судно. Попередньо йдеться про танкер під назвою "Валерій Горчаков".
Що потрібно знати:
- На танкері внаслідок пригоди виникла пожежа
- Розливу нафтопродуктів вдалося уникнути
- Загинули два члени екіпажу, ще троє отримали поранення
Про пошкодження танкера для транспортування нафтопродуктів заявив мер міста Олександр Скрябін:
"Силами оперативних служб ведеться гасіння пожежі на танкері, яка раніше постраждала біля причалу в ЗЖМ (західному житловому масиві — ред.) внаслідок атаки БПЛА. Розливу нафтопродуктів вдалося уникнути".
Тим часом у соціальних мережах пишуть, що під ударом, напевно, міг опинитися танкер "Валерій Горчаков". Це судно було збудовано у 1969 році як суховантажний теплохід. Вже в 2004 році його переобладнали із суховантажу на нафтоналивний танкер за проектом 156ST/5009, призначений для перевезення нафтопродуктів усіх класів.
Згідно з інформацією в мережі, внаслідок події загинули два члени екіпажу і ще троє отримали поранення.
Де ще лунали вибухи
У соцмережах пишуть, що вибухи чути цієї ночі в російському місті Батайськ.
Попередньо, місто було атаковане ракетами та дронами.
Під атакою була місцева електропідстанція. Частина міста залишилася без світла.
