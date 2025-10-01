У Франції затримали танкер російського "тіньового флоту": ведеться розслідування

Танкер пришвартували поблизу міста Сен-Назер на атлантичному узбережжі західної Франції

У Франції затримали танкер російського "тіньового флоту", який підозрюється у порушенні санкційного режиму проти РФ. Танкер стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя країни.

Що треба знати:

До арешту у Франції танкер затримувала Естонія

Танкер перебуває під санкціями з боку ЄС та Британії

Екіпаж не надав доказів громадянства судна та відмовився виконувати накази, через що танкер був затриманий

Військово-морські сили 30 вересня повідомили, що ведеться розслідування проти нафтового танкера Boracay, який ходить під прапором Беніну. Танкер перебуває під санкціями Європейського союзу та Великої Британії, пише інформаційне агентство Reuters.

"Після підозри у порушенні правил судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває", — заявили у пресслужбі ВМС Франції.

За даними ЗМІ, зараз танкер пришвартували поблизу міста Сен-Назер на атлантичному узбережжі західної Франції. До цього танкер затримувала Естонія, оскільки він плаває без дійсного прапора та страхування. 20 вересня 2025 року танкер покинув російський порт Приморськ, де завантажуються танкери "тіньового флоту", проплив через Балтійське море, а далі пішов до французького узбережжя через Північне море та Ла-Манш.

Там його перехопив корабель французьких ВМС. Внаслідок низки процедур танкер затримали, а за словами прокурора Бреста, розслідування почали після того, як екіпаж не надав доказів громадянства танкера, а також відмовився виконувати накази військових. В ЄС вже прокоментували затримання, заявивши, що танкер був пов'язаний із транспортуванням нафти та нафтопродуктів російського походження з Росії до третьої країни.

"Тіньовий флот" РФ

Російський "тіньовий флот" – це танкери, які Кремль використовує для експорту нафтопродуктів в обхід санкцій та обмежень – має більші розміри, ніж вважається офіційно. Він нараховує приблизно від 600 до 1000 суден, більшість з них перебуває поза санкціями. Фактично, це величезна армада старих і незастрахованих нафтових танкерів, які використовуються для таємного експорту російської нафти.

Приблизно від 400 до 500 танкерів перебувають під санкціями Заходу, але затримання у Франції — це другий, або максимум третій випадок арешту танкера "тіньового флоту".