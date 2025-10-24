США стягують війська до Карибів. Чи стоїть світ на порозі нової війни

Вашингтон стягує бомбардувальники, Каракас розгортає ППО: що відбувається

На іншому боку планети може розпочатися нова війна — США стягують війська до Карибів. Венесуела, очолює яку нелегітимний Ніколас Мадуро, у відповідь розгортає війська. З чого все почалось, та чому виникла нова точка напруги, розкаже "Телеграф".

Що потрібно знати

Напруга між США і Венесуелою триває понад 20 років — Вашингтон не визнає режим Ніколаса Мадуро та звинувачує його в наркоторгівлі

США розгорнули найбільше за десятиліття угруповання у Карибах

Венесуела відповіла мобілізацією армії та заявила, що має понад 5000 російських ракет "Ігла-С" для оборони узбережжя

Світ побоюється нової війни

За даними Associated Press, американські військові 24 жовтня доправили до узбережжя Венесуели пару надзвукових важких бомбардувальників B-1 Lancer. Це сталося трохи більше ніж через тиждень після того, як інша група бомбардувальників B-52 Stratofortress здійснила аналогічний політ у межах навчань із "демонстрації бомбардувальної атаки".

Журналісти AP зазначають, що в регіоні зосереджено надзвичайно великі сили США — вісім військових кораблів, підводний човен, морський патрульний літак P-8, безпілотники MQ-9 Reaper і ескадрилью винищувачів F-35B. Таке розгортання стало найбільшим за останні десятиліття.

Що кажуть у Вашингтоні

В США це пояснюють "війною з наркоторгівлею". Президент Дональд Трамп заявив, що має "законні повноваження завдавати ударів" по човнах, які нібито перевозять наркотики, і не виключив подібних дій "на суші". Президент США також уповноважив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі.

Коли Трампа запитали про політ B-1 у четвер і чи мав він на меті посилити військовий тиск на Венесуелу, він відповів: "Це неправда, але ми незадоволені Венесуелою з багатьох причин. Наркотики – одна з них", цитує його американське ЗМІ.

Шлях наркотрафіку до США

"Війна з наркотиками" чи операція зі зміни режиму?

Нарощування американських сил триває вже понад два місяці — і експерти вбачають у цьому не просто боротьбу з наркоторгівлею, а спробу тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, зазначає BBC.

Видання цитує старшого наукового співробітника Chatham House доктора Крістофера Сабатіні, який переконаний, що це "демонстрація сили", покликана "посіяти страх серед венесуельських військових" і змусити оточення Мадуро виступити проти нього.

Попри політику, у Венесуелі дійсно проблема з наркотрафіком

BBC Verify, у свою чергу, відстежує пересування американських військових кораблів і літаків у регіоні за допомогою супутникових знімків. Станом на 23 жовтня, журналісти підтвердили присутність щонайменше 10 військових суден США у Карибському морі.

За останні тижні США завдали щонайменше п'яти ударів по суднах, підозрюваних у перевезенні наркотиків у Карибському басейні, в результаті чого загинуло 27 людей. Проте доказів, що судна, по яких завдають ударів, дійсно займалися наркотрафіком немає.

Венесуела готується до оборони

У відповідь на активність США міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес оголосив про повне розгортання збройних сил уздовж узбережжя країни, повідомляє Anadolu Agency. Військові проводять розвідувальні операції, повітряне спостереження, десантні маневри та тренування операторів переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С", яких, за словами президента Мадуро, у Венесуели понад 5000 одиниць. Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав у четвер до спокою через зростання напруженості у відносинах з Вашингтоном, сказавши англійською: "Будь ласка, жодної божевільної війни!"

Венесуела розмістила додаткові комплекси протиповітряної оборони, зокрема російські ЗРК "Бук-М2Е", у відповідь на демонстраційні польоти американських бомбардувальників поблизу свого узбережжя.

Реакція сусідніх країн

Війна в Венесуелі зачепить й сусідні країни

Напруга охопила не лише Венесуелу. Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що будь-які можливі наземні дії США на території його країни будуть розцінені як "вторгнення". Колумбійське МЗС офіційно засудило останні атаки США по кораблях і закликало Вашингтон припинити операції та поважати норми міжнародного права.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Венесуела має давні дружні стосунки з Росією, а Мадуро — друг Володимира Путіна. Війна в Латинській Америці зіграла б на руку РФ, щоб змістити фокус уваги з України.