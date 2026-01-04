Білий Дім опублікував перші кадри з Мадуро у Нью-Йорку: як він виглядає і який строк йому загрожує

На одному з відео, Мадуро каже "Добраніч, щасливого Нового року"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був доставлений до Нью-Йорка і передано у відання Управління боротьби з наркотиками США. У мережі показали перші кадри цього моменту.

Що потрібно знати:

Мадуро з дружиною помістили до центру попереднього ув’язнення в Брукліні

У Мадуро загрожують до чотирьох довічних строків

Мінімум 40 людей загинули внаслідок атаки США по Каракасу 3 січня

Після прибуття Мадуро та його дружину Силію Флорес, як стверджується, помістили в центр попереднього ув’язнення в Брукліні. Співробітники ведуть його під руку і, як чути на одному з відео, Мадуро каже "Добраніч, щасливого Нового року".

Як відомо, у Сполучених Штатах Америки Мадуро загрожує чотири довічні терміни. Він звинувачується за трьома статтями:

Участь у змові, пов’язаній із наркотерористичною діяльністю;

Контрабанда кокаїну у США;

Використання та зберігання кулеметів та вибухових пристроїв у рамках наркотерористичної діяльності.

До цього Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі публікував фото Мадуро після його доставки до Штатів. За інформацією американського президента, Мадуро знаходиться на борту американського військового корабля USS Iwo Jima.

Ніколас Мадуро

Ймовірно, у понеділок, 5 січня, у штаті має пройти суд над ним та його дружиною.

Тим часом у ЗМІ з’явилася інформація, що внаслідок операції США у Каракасі могло загинути близько 40 людей.

Передісторія

3 січня Штати розгорнули масштабну операцію проти Венесуели, зокрема здійснили авіаудари Каракасом та іншими регіонами країни. Броньовані машини венесуельської армії помічені на вулицях Каракаса поблизу президентського палацу Мірафлорес.

Крім того, президент країни Мадуро та його дружина були захоплені.

За інформацією західних ЗМІ, операція на території Венесуели тривала 30 хвилин. Пізніше Трамп заявляв, що операція пройшла успішно і проводилася спільно з правоохоронними органами США.

До речі, у січні 2019 року Національна асамблея Венесуели ухвалила рішення про усунення Ніколаса Мадуро від влади та оголосила Хуана Гуайдо в.о. президента. З 11 січня 2019 року він вважається нелегітимним главою держави з погляду венесуельського парламенту і більшості країн світу, які підтримали опозицію.

