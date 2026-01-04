Белый Дом опубликовал первые кадры с Мадуро в Нью-Йорке: как он выглядит и какой срок ему грозит

На одном из видео, Мадуро говорит "Доброй ночи, счастливого Нового года"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был доставлен в Нью-Йорк и передан в ведение Управления по борьбе с наркотиками США. В сети показали первые кадры этого момента.

Что нужно знать:

Мадуро с супругой поместили в центр предварительного заключения в Бруклине

В США Мадуро грозят до четырёх пожизненных сроков

Минимум 40 человек погибли в результате атаки США по Каракасу 3 января

После прибытия, Мадуро и его супругу Силию Флорес, как утверждается, поместили в центр предварительного заключения в Бруклине. Сотрудники ведут его под руку и, как слышно на одном из видео, Мадуро говорит "Доброй ночи, счастливого Нового года".

Как известно, в Соединенных Штатах Америки Мадуро грозит четыре пожизненных срока. Он обвиняется по трём статьям:

Участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью;

Контрабанда кокаина в США;

Использование и хранение пулемётов и взрывчатых устройств в рамках наркотеррористической деятельности.

До этого Дональд Трамп на своей странице в социальной сети публиковал фото Мадуро после его доставки в Штаты. По информации американского президента, Мадуро находится на борту американского военного корабля USS Iwo Jima.

Николас Мадуро

Вероятно, в понедельник, 5 января, в штате должен пройти суд над ним и его женой.

Между тем, в СМИ появилась информация, что в результате операции США в Каракасе могло погибнуть около 40 человек.

Предыстория

3 января Штаты развернули масштабную операцию против Венесуэлы, в частности совершили авиаудары по Каракасу и другим регионам страны. Бронированные машины венесуэльской армии замечены на улицах Каракаса вблизи президентского дворца Мирафлорес.

Кроме того, президент страны Мадуро и его супруга были захвачены.

По информации западных СМИ, операция на территории Венесуэлы длилась 30 минут. Позже Трамп заявлял, что операция прошла успешно и проводилась она совместно с правоохранительными органами США.

К слову, в январе 2019 года Национальная ассамблея Венесуэлы приняла решение об отстранении Николаса Мадуро от власти и объявила Хуана Гуайдо и.о. президента. С 11 января 2019 года он считается нелегитимным главой государства с точки зрения венесуэльского парламента и большинства поддержавших оппозицию стран мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем американцы вывезли Мадуро из Венесуэлы. Этот шаг имеет четкую стратегическую цель