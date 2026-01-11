Війська охолодять апетити Трампа? Як Європа хоче захистити Гренландію — The Telegraph

Потенційна операція перебуває в стадії планування

Велика Британія веде переговори з європейськими союзниками щодо можливого розміщення військових сил у Гренландії, яку президент США пригрозив захопити з міркувань безпеки. Вони сподіваються, що таке посилення переконає Трампа відмовитися від ідеї анексії острова.

Що потрібно знати:

Консультації пройшли з Німеччиною та Францією, обговорювалася ідея на зустрічі НАТО 8 січня

План може включати солдатів, кораблі та літаки

ЄС розглядає санкції проти американських компаній у разі відмови США

Про це пише The Telegraph. Наголошується, що така ідея обговорювалася на зустрічі союзників НАТО в Брюсселі 8 січня. Останніми днями британські офіційні особи зустрічалися зі своїми колегами з таких країн, як Німеччина та Франція, щоб розпочати підготовку.

Нині потенційна операція перебуває в стадії планування. Вона може передбачати розгортання британських солдатів, військових кораблів та літаків для захисту Гренландії від Росії та Китаю. Європейські країни сподіваються, що значне посилення їхньої присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від своїх амбіцій щодо анексії цього стратегічно важливого острова.

Гренландія

Крім того, Євросоюз розробляє плани санкцій проти американських компаній у разі, якщо Трамп відкине пропозицію щодо розгортання сил НАТО.

Джерела в уряді заявили, що прем’єр-міністр Кір Стармер поставився до загрози з боку Росії та Китаю в цьому районі "надзвичайно серйозно" і погодився з необхідністю вжити заходів.

Що відомо про Гренландію

Гренландія – це автономна територія, яка входить до складу Данії. Вона є найбільшим островом планети.

Більшість населення Гренландії становлять інуїти. Вони понад 200 років були єдиними мешканцями острова після того, як скандинавські поселення зникли. Але батьки гренландських інуїтів прибули на острів з території сучасної Канади, а не зі США.

Близько 80% території Гренландії покрито льодом. Під льодовиками є значні запаси нафти, газу та рідкісних металів.

