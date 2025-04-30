Битва за Арктику: поки США мріють про Гренландію, з молотка піде земля розміром з Мангеттен

Не Гренландією єдиною: чому землю розміром з Мангеттен у Норвегії хочуть найбільші країни світу

Геополітичні інтереси США в арктичних широтах поки не принесли результату — амбітні плани президента Дональда Трампа щодо Гренландії залишаються нереалізованими, адже місцева влада виступає категорично проти. Проте, схоже, на міжнародній арені з'явилась інша приваблива пропозиція в Арктиці — остання приватна земельна ділянка на норвезькому архіпелазі Шпіцберген виставлена на продаж за рекордні 330 мільйонів доларів.

Як пише Fox News, земельна ділянка площею близько 60 квадратних кілометрів під назвою Сьоре Фагерфьорд несподівано викликала інтерес у групи міжнародних інвесторів. Ця територія розташована за 60 кілометрів від міста Лонг'їр і перебуває у норвезькій власності понад століття.

Покупці представляються екологами з країн НАТО, які прагнуть захистити територію від змін навколишнього середовища. "Консорціум включає як норвезьких, так і міжнародних інвесторів, які мають довгострокову перспективу захисту цієї території від змін навколишнього середовища", – заявила Біргіт Ліодден, акціонерка та кліматична активістка.

Де розташований острів Шпіцберген

Втім, земля приваблива і для приватних інвесторів. Минулого року норвезький уряд заблокував спробу китайських інвесторів придбати цю землю, а міністр торгівлі Сесілі Мірсет попередила, що подібні дії можуть загрожувати національним інтересам.

Шпіцберген

Архіпелаг Шпіцберген регулюється міжнародним договором 1920 року, який надає понад 40 країнам, включаючи Росію, Китай та США, рівні права на проживання та ведення бізнесу. Росія, що має власні поселення на островах, звинувачувала Норвегію у порушенні договору через збільшення військової присутності.

Чому ця земля — ласий шматок, як і Гренландія

Шпіцберген

Чому цей регіон, як і Гренландія, такий важливий? Річ у таненні льодовиків. Це відкриває нові судноплавні шляхи та доступ до природних ресурсів. Радник з національної безпеки США Майк Уолтс нещодавно заявив про стратегічну важливість арктичних територій, зазначивши активну присутність Росії, яка має понад 60 криголамів, частина з яких — ядерні.

Водночас президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював зацікавленість у посиленні американського контролю над Гренландією, яка має виняткове стратегічне значення. Острів розташований на найкоротшому шляху між Європою та Північною Америкою і відіграє ключову роль у системі раннього попередження про балістичні ракети.

Саме через глобальне потепління та танення полярної криги арктичний регіон такий важливий і може стати ареною геополітичного протистояння. Саме тут зіштовхуються інтереси найбільших держав цього світу.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, якими є справжні розміри Гренландії, на яку поклав око Трамп.На багатьох географічних картах, створених за допомогою проєкції Меркатора, цей острів виглядає просто гігантським. Втім, це не зовсім так.