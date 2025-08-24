США перекинули до Гренландії "літак Судного дня": до чого тут Трамп та Медведєв

Повітряний командний пункт E-6B Mercury було розміщено на авіабазі в Гренландії

На військову авіабазу США "Пітуффік" в Гренландії прибув "літак Судного дня" — E-6B Mercury. Цей літак створений для зв'язку та координації сил ядерного стримування, в тому числі він може підтримувати зв'язок з атомними підводними стратегічними ракетоносцями.

Про це повідомляє видання Newsweek. Джерело сказало, що E-6B Mercury був помічений під час польоту біля Гренландії, при цьому раніше на "Пітуффіку" такого літака точно не було.

Трохи пізніше військово-морські сили США офіційно підтвердили, що повітряний командний пункт E-6B Mercury було розміщено на авіабазі в Гренландії. За офіційною версією, це зроблено в рамках проведення планових операцій та навчань у Тихому та Атлантичному океанах.

"Стратегічні сили ВМС США проводять глобальні операції в координації з бойовими командуваннями, службами, союзниками та країнами-партнерами, навіть на Крайній Півночі", – підтвердив журналістам командувач підводних сил США Джейсон Фішер.

E-6B Mercury — це військовий стратегічний літак управління і зв'язку та повітряний командний пункт для ВМС США, створений на базі Boeing-707-320С. Служить в якості повітряного командного пункту об'єднаного стратегічного командування Збройних сил США (STRATCOM) та як резервний пункт керування та зв'язку з атомними підводними човнами. Екіпаж 14 осіб, група офіцерів на борту — 8 осіб.

При цьому літак прибув на базу "Пітуффік" після того, як 1 серпня президент США Дональд Трамп наказав розмістити атомну зброю "у визначених районах" після необережної заяви відомого своєю пристрастю до міцного алкоголю експрезидента Росії Дмитра Медведєва. Глава Білого дому назвав це превентивною дією, а не прямою погрозою. В райони бойового чергування буде виведено атомні підводні човни з ядерними ракетами на борту.