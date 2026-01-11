Войска охладят аппетиты Трампа? Как Европа хочет защитить Гренландию - The Telegraph

Потенциальная операция находится на стадии планирования

Великобритания ведёт переговоры с европейскими союзниками о возможном размещении военных сил в Гренландии, которую президент США пригрозил захватить по соображениям безопасности. Они надеются, что такое усиление убедит Трампа отказаться от идеи аннексии острова.

Что нужно знать:

Консультации прошли с Германией и Францией, обсуждалась идея на встрече НАТО 8 января

План может включать солдат, корабли и самолёты

ЕС рассматривает санкции против американских компаний в случае отказа США

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что такая идея обсуждалась на встрече союзников по НАТО в Брюсселе 8 января. В последние дни британские официальные лица встречались со своими коллегами из таких стран, как Германия и Франция, чтобы начать подготовку.

В настоящее время потенциальная операция находится на стадии планирования. Она может предусматривать развертывание британских солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от России и Китая. Европейские страны надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от своих амбиций по аннексии этого стратегически важного острова.

Гренландия

Кроме того, Евросоюз разрабатывает планы санкций против американских компаний в случае, если Трамп отвергнет предложение о развертывании сил НАТО.

Источники в правительстве заявили, что премьер-министр Кир Стармер отнесся к угрозе со стороны России и Китая в этом районе "чрезвычайно серьезно" и согласился с необходимостью принятия мер.

Что известно о Гренландии

Гренландия – это автономная территория, которая входит в состав Дании. Она является самым большим островом на планете.

Большинство населения Гренландии составляют инуиты. Они более 200 лет были единственными жителями острова после того, как скандинавские поселения исчезли. Но предки гренландских инуитов прибыли на полуостров с местности современной Канады, а не из США.

Около 80% территории Гренландии покрыто льдом. Под ледниками есть значительные запасы нефти, газа и редких металлов.

Около 80% территории Гренландии покрыто льдом. Под ледниками есть значительные запасы нефти, газа и редких металлов.