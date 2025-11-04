Рус

Чому такі гарні? Фото "грабіжників" Лувру викликало фурор серед українок

Вікторія Козар
Новина оновлена 04 листопада 2025, 13:20
Музей Лувр у Парижі. Фото Колаж "Телеграфу"

Один із чоловіків на сатиричному фото підозрюваних — відомий актор Чейс Кроуфорд

Нещодавно паризький Лувр обікрали — з нього винесли дев’ять безцінних предметів із колекції французьких імператорів. Вони належали імператриці Євгенії та іншим членам цієї родини. Тепер у мережі з'явилось фейкове фото можливих викрадачів.

Платформа The Lamented поширила світлини двох підозрюваних, яких нібито заарештували за пограбування коштовностей Лувру. Як повідомляло Arrests.org, на фото ліворуч — Стефан Олександр Долбашян з Флориди, однак це неточна інформація. А чоловіком праворуч є актор Чейс Кроуфорд, який прославився роллю Нейта Арчібальда у фільмі "Пліткарка".

Лувр грабіж
Сатиричне фото викрадачів, згенероване платформою The Lamented

Попри те, що на фото зображені реальні люди, виявилось, що вони не є причетними до пограбування Лувру. Немає жодних доказів, що ці чоловіки викрали прикраси з французького музею. Натомість платформа The Lamented публікує вигаданий та сатиричний контент. Допис про грабіжників Лувру супроводжувався іронічним підписом: "Двох підозрюваних заарештували у справі про крадіжку коштовностей Лувру. Домогосподарки по всій Франції заохочують грабіжників вкрасти їхні коштовності".

Водночас українки повірили у справжність фото. Багато жінок пожартували, що не проти, аби до них прийшли такі грабіжники. Вони відзначили красиву зовнішність чоловіків на фото.

  • "Я думаю в них буде багато залицяльниць".
  • "Побачила фото грабіжників. Пішла діставати все золото, яке маю".
  • "Це що за кастинг на тиждень моди?".
  • "Симпатичні".
  • "Чому грабіжники такі красиві?".
Як реагують українки на підозрюваних у грабежі Лувру
Так реагують українки на фейкові світлини викрадачів, скриншот з мережі
Реакція українок на можливих викрадачів Лувру
Українки вподобали чоловіків на фото, скриншот з мережі
Лувр крадіжка реакція українок
Українки пишуть компліменти чоловікам на фото, скриншот з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про меми, які зробили користувачі мережі на тлі пограбування Лувру.

