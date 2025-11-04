Чому такі гарні? Фото "грабіжників" Лувру викликало фурор серед українок

Один із чоловіків на сатиричному фото підозрюваних — відомий актор Чейс Кроуфорд

Нещодавно паризький Лувр обікрали — з нього винесли дев’ять безцінних предметів із колекції французьких імператорів. Вони належали імператриці Євгенії та іншим членам цієї родини. Тепер у мережі з'явилось фейкове фото можливих викрадачів.

Платформа The Lamented поширила світлини двох підозрюваних, яких нібито заарештували за пограбування коштовностей Лувру. Як повідомляло Arrests.org, на фото ліворуч — Стефан Олександр Долбашян з Флориди, однак це неточна інформація. А чоловіком праворуч є актор Чейс Кроуфорд, який прославився роллю Нейта Арчібальда у фільмі "Пліткарка".

Сатиричне фото викрадачів, згенероване платформою The Lamented

Попри те, що на фото зображені реальні люди, виявилось, що вони не є причетними до пограбування Лувру. Немає жодних доказів, що ці чоловіки викрали прикраси з французького музею. Натомість платформа The Lamented публікує вигаданий та сатиричний контент. Допис про грабіжників Лувру супроводжувався іронічним підписом: "Двох підозрюваних заарештували у справі про крадіжку коштовностей Лувру. Домогосподарки по всій Франції заохочують грабіжників вкрасти їхні коштовності".

Водночас українки повірили у справжність фото. Багато жінок пожартували, що не проти, аби до них прийшли такі грабіжники. Вони відзначили красиву зовнішність чоловіків на фото.

"Я думаю в них буде багато залицяльниць".

"Побачила фото грабіжників. Пішла діставати все золото, яке маю".

"Це що за кастинг на тиждень моди?".

"Симпатичні".

"Чому грабіжники такі красиві?".

Так реагують українки на фейкові світлини викрадачів, скриншот з мережі

Українки вподобали чоловіків на фото, скриншот з мережі

Українки пишуть компліменти чоловікам на фото, скриншот з мережі

