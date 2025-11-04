Чому такі гарні? Фото "грабіжників" Лувру викликало фурор серед українок
Один із чоловіків на сатиричному фото підозрюваних — відомий актор Чейс Кроуфорд
Нещодавно паризький Лувр обікрали — з нього винесли дев’ять безцінних предметів із колекції французьких імператорів. Вони належали імператриці Євгенії та іншим членам цієї родини. Тепер у мережі з'явилось фейкове фото можливих викрадачів.
Платформа The Lamented поширила світлини двох підозрюваних, яких нібито заарештували за пограбування коштовностей Лувру. Як повідомляло Arrests.org, на фото ліворуч — Стефан Олександр Долбашян з Флориди, однак це неточна інформація. А чоловіком праворуч є актор Чейс Кроуфорд, який прославився роллю Нейта Арчібальда у фільмі "Пліткарка".
Попри те, що на фото зображені реальні люди, виявилось, що вони не є причетними до пограбування Лувру. Немає жодних доказів, що ці чоловіки викрали прикраси з французького музею. Натомість платформа The Lamented публікує вигаданий та сатиричний контент. Допис про грабіжників Лувру супроводжувався іронічним підписом: "Двох підозрюваних заарештували у справі про крадіжку коштовностей Лувру. Домогосподарки по всій Франції заохочують грабіжників вкрасти їхні коштовності".
Водночас українки повірили у справжність фото. Багато жінок пожартували, що не проти, аби до них прийшли такі грабіжники. Вони відзначили красиву зовнішність чоловіків на фото.
- "Я думаю в них буде багато залицяльниць".
- "Побачила фото грабіжників. Пішла діставати все золото, яке маю".
- "Це що за кастинг на тиждень моди?".
- "Симпатичні".
- "Чому грабіжники такі красиві?".
