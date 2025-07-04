Її купували у знаменитості, а потім грабували підлітки: як виглядає вілла експрем’єра Лазаренка, через яку він "сів"

Розкішний особняк Лазаренка у США став його головним болем

У 1990-х роках Павло Лазаренко обіймав посаду прем’єр-міністра України і оскандалився тим, що встановив контроль над газовим ринком, спричинивши серйозні збитки для країни. Згодом проти нього було відкрито кримінальне провадження, але сам Лазаренко вже тоді був за океаном.

Ще перед втечею з України одіозний політик у 1998 році придбав у США розкішний особняк у каліфорнійському передмісті Новато за 6,75 мільйона доларів. Але вже після прибуття в Америку за кілька місяців Лазаренко був заарештований і потрапив до в'язниці.

Вілла, за яку Лазаренко "сів"

Оскільки кошти на покупку особняка політик переказав зі Швейцарії на офшорні рахунки на Багамах та Антигуа, то американський суд кваліфікував цю операцію як відмивання грошей. Це стало одним із восьми епізодів, за якими у 2006 році Лазаренка було визнано винним і засуджено до дев’яти років позбавлення волі — плюс штраф у розмірі 10 мільйонів доларів. Вийшов експрем’єр на волю у 2012 році.

Свіжих фото Лазаренка у мережі немає. Фото: zn.ua

Як виглядає вілла Лазаренка у США

Маєток знаходиться в передмісті Сан-Франциско, за адресою 100 Orbitz Lane. Цікаво, що на цій вулиці немає інших будинків. Раніше у цьому домі мешкав знаменитий голлівудський актор Едді Мерфі, пише New York Times.

Особняк височить на плато і прихований від чужих поглядів. Як повідомляється на сайті нерухомості zillow, дім збудований у 1991 році, а площа ділянки займає 17 акрів (понад 68 тисяч м²). В описі йдеться, що це 4-рівневий будинок. Навколо нього встановлений високий паркан із колючим дротом:

Як зараз виглядає вілла Лазаренка Як зараз виглядає вілла Лазаренка Як зараз виглядає вілла Лазаренка

У головному будинку є велика їдальня, вітальня, зал з баром, кімната відпочинку, медіакімната, бібліотека, сімейна кімната, 6 спалень, 6 ванних кімнат, 2 туалети, кабінет та тренажерний зал.

Будинок в Новато, США. Фото: "Українська правда" Будинок в Новато, США. Фото: "Українська правда" Особняк у Новато, США Фото: "Українська правда"

Нижній рівень, куди можна потрапити через зону басейну, може похвалитися 1 гостьовою спальнею, 1 ванною кімнатою, повністю обладнаною кухнею. Також є вбудований будиночок біля басейну з двома ванними кімнатами. Є 2 вертолітні майданчики.

Величезна територія може похвалитися панорамним видом, зоною барбекю, відкритим баром, тенісним кортом/баскетбольним майданчиком, ігровим майданчиком та гаражем на 4 машини. Розташування всього за 40 хвилин від Сан-Франциско.

Фото: Google Maps

Непрохана вечірка і крадіжка Пікассо

27 травня 2012 року, коли Лазаренко відбував покарання у в’язниці, американські підлітки влаштували там вечірку, а потім пограбували: зникла літографія Пабло Пікассо ($30 000), дорогоцінні прикраси, ноутбуки та інші цінні речі. Молоді люди встигли втекти зі "здобиччю".

Конфіскація і нинішня ціна вілли

Відомо, що у жовтні 2013 року будинок був конфіскований владою США за рішенням суду. Через рік нерухомість продали за приблизно 5 млн доларів новим анонімним власникам. Зараз особняк оцінюється у понад 9 млн доларів, а передбачувана орендна плата становить понад 8 тисяч доларів на місяць:

За останніми даними, зараз Лазаренко живе в окрузі Марін, через міст Золоті Ворота від Сан-Франциско, зі своєю другою дружиною Оксаною Циковою та трьома дітьми. Також від першого шлюбу у колишнього міністра є син та дочки-близнючки. Ймовірно, Леся і Катерина Лазаренко живуть у США досі.