Про проблеми у Луврі попереджали. Випливли нові деталі пограбування століття

Безпека Лувру була не на належному рівні

У неділю, 19 жовтня, у паризькому Луврі під час відкриття сталося пограбування. Невідомі викрали коштовності із колекції Наполеона.

Тепер у Франції порушують питання про те, як це взагалі стало можливим, пише Le Figaro. Як з’ясувалося, правоохоронці відмахувалися від безпеки знаменитого музею, де зберігаються безцінні речі.

В інтерв’ю TF1 міністр культури Франції Рашида Даті торкнулася "питання вразливості музеїв".

"Протягом 40 років ми не цікавилися їхньою безпекою. Більше того, президент Лувру два роки тому звернувся до префекта поліції з проханням провести аудит безпеки", – згадала вона, наполягаючи на необхідності "адаптації (музеїв – ред.) до цієї нової форми організованої злочинності".

Паризький сенатор та радник Ян Бросат також висловився про організацію безпеки Лувру, яка викликає питання.

"16 червня музей було закрито на кілька годин через страйк співробітників, які попереджали про брак персоналу для забезпечення безпеки. Чому міністр не почув їх попередження?" — обурився він.

Що викрали у Луврі

За даними Le Parisien, було вкрадено дев’ять предметів із колекції ювелірних виробів Наполеона та імператриці Євгенії: намисто, брошку, тіару та інші.

Одна з коштовностей, корона імператриці Євгенії, прикрашена 1354 діамантами, 1136 камінням рожевого ограновування та 56 смарагдами, була знайдена зламаною на дорозі.

Корона імператриці Євгенії

Тим часом найбільшого діаманта колекції, знаменитого "Регента" вагою понад 140 каратів, не було вкрадено. Сума збитків поки що не розголошується.

Діамант "Регент"

Нагадаємо, у Франції екоактивісти також продовжують тероризувати об’єкти культури та після атаки на паризький Лувр і картину Леонардо да Вінчі "Джоконда", нападу зазнав Ліонський музей образотворчих мистецтв.