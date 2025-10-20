Найрідкісніші діаманти та перли: як виглядають прикраси, які вкрали з Лувру (фото)

Злочинці викрали дев'ять неоціненних предметів з колекції французьких імператорів

У неділю, 19 жовтня, паризький Лувр став жертвою зухвалого пограбування. Злочинці викрали дев’ять безцінних предметів із колекції французьких імператорів – прикраси, які належали імператриці Євгенії та іншим членам імператорської родини.

Влада назвала вартість викрадених предметів "неоціненною". Вкрадені коштовності є справжніми шедеврами ювелірного мистецтва XIX століття. "Телеграф" дізнався, що саме викрали із Лувру.

Тіара з перлами імператриці Євгенії

Ця розкішна тіара була подарунком майбутнього імператора Наполеона III своїй нареченій з нагоди їхнього весілля в 1853 році. Тіару створив ювелір Олександр-Габріель Лемоньє, використавши перлини, які колись належали імператриці Марії Луїзі, дружині Наполеона I, і Марії Терезі, дочці Людовика XVI і Марії-Антуанетти. Тіара прикрашена 212 перлинами, 1998 діамантами і 992 діамантами.

Тіара з перлами імператриці Євгенії

Після падіння імперії тіара була продана на аукціоні французьким урядом, в 1887 році її придбав принц Альберт з роду Турн-унд-Таксіс. Останньою власницею з цієї родини була принцеса Глорія, яка носила її на своєму весіллі в 1980 році. У 1992 році "Товариство друзів Лувра" викупило тіару приблизно за мільйон доларів.

Імператриця Євгенія в тіарі

Великий діамантовий бант імператриці Євгенії

Ця вражаюча брошка була створена в 1855 році особистим ювеліром Євгенія Франсуа Крамера, який також працював на Наполеона III. Брошка прикрашена 2634 діамантами і використовувалася імператрицею для прикраси ліфа її бальних суконь.

Великий діамантовий бант

Спочатку ця коштовність входила до складу діамантового поясу, представленого на паризькій Всесвітній виставці 1855 року. У 1864 році Євгенія розпорядилася розібрати пояс, зберігши лише елемент із вузлом та китицями – брошку, інкрустовану діамантами вагою близько 140 карат. Лувр придбав цю брошку у 2008 році.

Брошка-релікварій імператриці Євгенії

Створена в 1855 році Альфредом Бапстом, ця діамантова брошка містить особливі камені. Два великі діаманти в центрі є частиною колекції діамантів Мазаріні, заповіданих французькій короні кардиналом в 1661 році. Брошка надійшла до Лувра в 1887 році.

Брошка імператриці Євгенії

Смарагдове кольє імператриці Марії-Луїзи

Це розкішне кольє Наполеон подарував Марії-Луїзі в день їхнього весілля у 1810 році. Воно складається з 32 смарагдів та 1138 діамантів.

Смарагдове кольє

На відміну від інших прикрас, які були власністю корони, парюра, до якої входило кольє, була особистою власністю імператриці. Після смерті Марії-Луїзи прикраси залишилися у її родичів Габсбургів до 1950-х років. У 2004 році Лувр придбав прикраси за сприяння Фонду спадщини та Товариства друзів Лувру.

Сапфірова тіара королев Гортензії та Марії-Амелі

Тіара складається з 24 сапфірів і 1083 діамантів. Вважають, що її створили за часів Першої Французької імперії, між 1804 і 1814 роками.

Сапфірова тіара

Прикрасу послідовно носили королева Гортензія (падчерка Наполеона), королева Марія-Амелі (дружина Луї-Філіппа I) та Ізабелла Орлеанська.

Одна сережка та кольє із сапфірового парюра

Комплект смарагдових прикрас, що включає діадему, кольє, сережки та гребінь, створив ювелір Франсуа-Рено Ніто за дорученням Наполеона. Імператор подарував парюру своїй майбутній дружині Марії-Луїзі Австрійській у березні 1810 року, напередодні одруження.

Викрадене кольє

Кольє прикрашають 32 смарагди (у тому числі 10 грушоподібної форми) і 1138 діамантів, з них 874 діамантового огранування і 264 – огранування "троянда". Головний смарагд овальної форми масою 13,75 карата оброблений восьмигранним огрануванням.

Сережки з комплекту прикрас

Також було вкрадено одну сережку з комплекту, який належав королевам Гортензії та Марії-Амелі.

Корона імператриці Євгенії

Злодії намагалися викрасти і корону імператриці Євгенії, але були змушені покинути її з появою охорони. Корона була створена в 1855 імперським ювеліром Олександром-Габріелем Лемонье.

Корона імператриці Євгенії

Вона ніколи не використовувалася в коронації — замість цього була створена спеціально для експозиції на Всесвітній виставці в Парижі разом з аналогічною короною для імператора Наполеона. Корона зроблена із золота і прикрашена тисячами діамантів, а також 56 смарагдами — улюбленими каменями Євгенії. Пізніше вона була знайдена пошкодженою неподалік від музею.

Що відомо зараз

За даними Le Parisien, було виявлено ще один викрадений предмет, але його назва поки що не уточнюється. Найбільший діамант колекції музею – знаменитий "Регент" вагою понад 140 каратів – залишився недоторканим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про проблеми з безпекою у Луврі говорили давно. Як з’ясувалося, правоохоронці відмахувалися від безпеки знаменитого музею, де зберігаються неоціненні речі.