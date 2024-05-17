У Києві затримали зухвалу зловмисницю, яка нападала на жінок та грабувала їх

Жінка виявилася родом з Івано-Франківщини

У Голосіївському районі Києва орудувала зухвала зловмисниця, яка серед білого дня скоїла два злочини. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити її особу та провести затримання.

Жінці інкримінують грабіж та замах на грабіж — їй загрожує до 10 років в’язниці. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

Так, на столичних Теремках зловмисниця посеред вулиці штовхнула перехожу та вихопила у неї з рук сумку з особистими речами. Після цього вона втекла з місця скоєння злочину.

Через деякий час жінка знову вийшла "на справу" — вона зайшла до одного з київських ресторанів і, коли одна з відвідувачок збиралася сплатити рахунок, вихопила у неї з рук гроші та спробувала втекти. На щастя, співробітники закладу блискавично відреагували на подіюта вчасно зупинили злочинницю. На місце викликали правоохоронців.

Злочинницю затримали

Як виявилось, злочини в столиці чинила раніше не судима 33-річна уродженка Івано-Франківщини. Жінку доставили до райвідділу та повідомили їй про підозру у скоєнні грабіжу та замаху на грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

На час слідства жінка перебуватиме під вартою, їй загрожує до десяти років ув’язнення.

Зловмисниця орудувала на столичних Теремках

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік холоднокровно зарізав власного брата, а його труп викинув на вулицю. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.