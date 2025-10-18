Підійде і для України? На яку хитрість пішов Трамп, щоб закінчити війну ХАМАСа та Ізраїля
Ще декілька тижнів тому на реальну мирну угоду між ісламістським рухом ХАМАС та Ізраїлем ніхто не сподівався, але припинення вогню сталося. І "зліпити до купи" його вдалося Дональду Трампу з командою.
У Америці чітко зрозуміли слабкі місця обох сторін конфлікту й зібравши коаліцію держав, які здатні вливати на ці вразливі точки, попередили, що допомагати ставати сильнішими вони не будуть. Про це в ефірі "24 каналу" розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
І коли Трамп зрозумів, що потрібно робити та з ким, він це зробив. Для того, аби коаліція сформувалася, глава Білого дому змусив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Натаньяху особисто перепросити телефоном перед еміром Катару. І це безпрецедентний випадок, визнав дипломат.
Що треба знати
- Трамп сформував міжнародну коаліцію держав, які змогли тиснути на Ізраїль та ХАМАС
- Припинення війни між Україною та Росією може принести Трампу Нобелівську премію миру
- На Росію реально впливають лише Китай і Саудівська Аравія
Трамп буквально наказав Нетаньяху зупинитися, а ХАМАС попередив, що ніхто, ані Катар, ані Туреччина, на які той розраховує, не допомагатимуть йому. І те що раніше здавалося неможливим, здійснилося, — наголосив Олексій Кулеба.
Колишній очільник зовнішньодипломатичного відомства зазначив, що цей кейс доводить, що в політиці насправді немає нічого неможливого. Тому, щоб досягнути миру, потрібно чітко намацати слабкі сторони усіх та знайти тих, хто погодиться розіграти цю комбінацію.
"Тут для нас є негативний момент, бо це означає, що і у нас їх намацають", — попередив політик.
На Росію мають прямий вплив лише дві країни, які, при бажанні, можуть відмовитися допомагати Путіну "вирулювати" з кризи. По-перше, це Китай. А друга — це Саудівська Аравія, від якої залежить ситуація на світовому ринку нафти і якій нічого не коштує обвалити ціну до рівня, коли російська економіка почне реально задихатися.
Усі ці елементи потрібно зліпити і тоді вони запрацюють, вважає Олексій Кулеба, визнаючи, що кожен з цих компонентів дуже складний, навіть набагато складніший, ніж у випадку Ізраїля і ХАМАС, оскільки Російська Федерація "ще не навоювалась".
Дипломат також зазначив, що єдина причина, з якої Дональд Трамп так енергійно втрутився у російсько-український "конфлікт", це якраз його успіх з війною в Ізраїлі.
"Від омріяної Нобелевської премії миру його фактично відділяє тільки україно-російська війна", — описав мотивацію американського політика Олексій Кулеба.
Але, наголосив він, Україна та Росія не схожі на Ізраїль та ХАМАС. До того ж, домовитися з Китаєм щось зробити з Росією важче, ніж Туреччині та Катару "повпливати" на Газу та Єрусалим.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Європі заговорили про розробку мирного плану щодо війни в Україні за зразком угоди Сектору Гази та Ізраїля. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер запропонував співпрацю США для досягнення цієї цілі.