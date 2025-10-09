Дійсно кінець? Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу мирної угоди, Трамп підтвердив

Остаточну домовленість сторони, як припускається, підпишуть 9 жовтня у Єгипті

Ізраїль та ХАМАС підписали угоду щодо першого етапу мирного плану, який запропонував президент США Дональд Трамп. Це означає, що повинно відбутися звільнення заручників бойовиками, та відведення військових Ізраїлю на заздалегідь узгоджену лінію.

Що треба знати:

ХАМАС та джерела в уряді США підтвердили попереднє підписання угоди

Остаточно угоду підпишуть 9 жовтня під час зустрічі в Єгипті, припускають ЗМІ

В США вважають, що це фактично закінчення війни у Секторі Гази.

Першим про домовленість повідомив сам Трамп у власній соціальній мережі Truth Social. З боку ХАМАС підтвердження надійшло через видання Al Mayadeen, також про укладення першого етапу угоди повідомили американські ЗМІ із посиланням на власні джерела в уряді США.

"З гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану… Це великий день для арабського і мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн і Сполучених Штатів Америки, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту і Туреччини, які працювали разом з нами, щоб ця історична і безпрецедентна подія стала реальністю", — написав Трамп у дописі.

Припускається, що повноцінну угоду буде підписано вже 9 жовтня у Єгипті, де представники ХАМАС та Ізраїлю ведуть переговори. 11 жовтня ХАМАС повинен звільнити усіх заручників. Бойовики, до речі, підтвердили укладення угоди — заявивши, що високо цінують зусилля Трампа та посередників: Катару, Єгипту та Туреччини.

"Ми оголошуємо про досягнення угоди, яка передбачає припинення війни в секторі Газа, виведення окупаційних військ, постачання гуманітарної допомоги та обмін полоненими… Ми закликаємо президента Трампа, країни-гаранти угоди, а також усі арабські, ісламські та міжнародні сторони змусити окупаційний уряд повністю виконати умови угоди та не дозволити йому ухилятися від виконання домовленостей або затримувати їх", — сказано у повідомленні.

Один з чиновників США сказав американському виданню Axios, що війну в Секторі Гази фактично завершено. Планується, що за гарантіями Трампа спочатку буде виведено 70% військових Ізраїлю, а потім і решту. А ХАМАС звільнить заручників через три доби після того, як кабінет міністрів у Ізраїлі схвалить угоду. Зараз руках бойовиків перебуває 48 ізраїльських заручників, 20 з яких все ще живі. В обмін буде звільнено 250 палестинців, які відбувають в Ізраїлі довічне та понад 1700 палестинців, яких затримали з 7 жовтня 2023 року.

Війна в Газі та мирний план Трампа

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 28 вересня представив новий план врегулювання конфлікту в Газі ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу. Лідер Ізраїлю погодився підтримати цю угоду. Вона передбачає припинення майже дворічного протистояння в Секторі Гази, звільнення заручників і поступове виведення ізраїльських військ. Що входить до плану Трампа:

припинення вогню та обмін полоненими;

звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів;

виведення ізраїльської армії з анклаву поетапно;

роззброєння структур ХАМАС;

створення тимчасового уряду під егідою міжнародної організації.

До цього 17 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію у місті Газа. Щонайменше дві дивізії ізраїльської армії увійшли до Гази, щоб перемогти терористичне угруповання ХАМАС та повністю поставити анклав під контроль Ізраїлю.