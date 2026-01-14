Жорсткі дієти чи хороша генетика? Як Бріжит Макрон вдається в 72 роки зберігати стрункі ноги
-
-
Бріжит любить одягати короткі спідниці та сукні
Зовнішність першої леді Франції Бріжит Макрон регулярно стає предметом обговорень, адже її елегантний стиль та струнка фігура у 72 роки незмінно привертають увагу публіки. Хоча багато хто вважає, що вона носить перуку.
У матеріалі Independent розповіли, у чому секрет стрункості Бріжит Макрон. У свої 72 роки вона з радістю з’являється у коротких спідницях та сукнях, ламаючи усі стереотипи.
Як Бріжит Макрон зберігає у 72 роки свої ноги такими стрункими
Стрункі ноги та підтягнута фігура першої леді Франції Бріжит Макрон вже кілька років залишаються предметом уваги, оскільки всіх дивує, як можна мати такий чудовий вигляд у 72 роки.
Бріжит Макрон не соромиться з’являтися в мініспідницях, обтягуючих джинсах і коротких сукнях. Але, завдяки чому її ноги та фігура в цілому залишаються такими підтягнутими та стрункими?
Як розповідав шеф-кухар Єлисейського палацу Гійом Гомес, дружина президента Франції дотримується чіткого правила — щонайменше десять видів свіжих фруктів та овочів на день.
Експерти вважають, що такий раціон допомагає підтримувати загальний тонус тіла та нормальну вагу без різких коливань, що особливо важливо з віком. Дієтологи наголошують, що справа не в строгих обмеженнях, а в регулярності, якості їжі та помірних порціях. Такий підхід традиційно асоціюється із французьким способом життя.
Щодо фізичної форми, то сама Бріжит розповідала, що регулярно займається спортом, але уникає важких навантажень:
Щоб тримати себе у формі, я займаюся спортом по півгодини на день, одна, без тренера
Бріжит Макрон робить ставку на помірну, але постійну активність. Стрункість та підтягнутість її ніг можуть бути результатом поєднання легких силових навантажень, а також пілатесу.
Персональний тренер Пет Хенрі вважає, що її струнка фігура — це поєднання гарної генетики, пілатесу та симетричних вправ (опрацювання всіх груп м’язів рівномірно).
Варто зазначити, що Бріжит Макрон часто одягалася у модельєра Карла Лагерфельда, який стверджував, що у неї "найкрасивіші ноги Парижа".
