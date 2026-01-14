Жорсткі дієти чи хороша генетика? Як Бріжит Макрон вдається в 72 роки зберігати стрункі ноги

Бріжит любить одягати короткі спідниці та сукні

Зовнішність першої леді Франції Бріжит Макрон регулярно стає предметом обговорень, адже її елегантний стиль та струнка фігура у 72 роки незмінно привертають увагу публіки. Хоча багато хто вважає, що вона носить перуку.

Що відомо:

Бріжит Макрон у 72 роки має стрункі ноги, які називали "найкрасивішими в Парижі"

Перша леді Франції не дотримується жорстких дієт, але щодня приділяє час спорту

У матеріалі Independent розповіли, у чому секрет стрункості Бріжит Макрон. У свої 72 роки вона з радістю з’являється у коротких спідницях та сукнях, ламаючи усі стереотипи.

Як Бріжит Макрон зберігає у 72 роки свої ноги такими стрункими

Стрункі ноги та підтягнута фігура першої леді Франції Бріжит Макрон вже кілька років залишаються предметом уваги, оскільки всіх дивує, як можна мати такий чудовий вигляд у 72 роки.

Бріжит Макрон має струнку фігуру, Фото: Getty Images

Бріжит Макрон не соромиться з’являтися в мініспідницях, обтягуючих джинсах і коротких сукнях. Але, завдяки чому її ноги та фігура в цілому залишаються такими підтягнутими та стрункими?

Як розповідав шеф-кухар Єлисейського палацу Гійом Гомес, дружина президента Франції дотримується чіткого правила — щонайменше десять видів свіжих фруктів та овочів на день.

Бріжит Макрон не дотримується дієт, Фото: Getty Images

Експерти вважають, що такий раціон допомагає підтримувати загальний тонус тіла та нормальну вагу без різких коливань, що особливо важливо з віком. Дієтологи наголошують, що справа не в строгих обмеженнях, а в регулярності, якості їжі та помірних порціях. Такий підхід традиційно асоціюється із французьким способом життя.

Фігура Бріжит Макрон, Фото: Getty Images

Щодо фізичної форми, то сама Бріжит розповідала, що регулярно займається спортом, але уникає важких навантажень:

Щоб тримати себе у формі, я займаюся спортом по півгодини на день, одна, без тренера Бріжит Макрон

Бріжит Макрон робить ставку на помірну, але постійну активність. Стрункість та підтягнутість її ніг можуть бути результатом поєднання легких силових навантажень, а також пілатесу.

Як Бріжит Макрон виглядає у 72 роки, Фото: Getty Images

Персональний тренер Пет Хенрі вважає, що її струнка фігура — це поєднання гарної генетики, пілатесу та симетричних вправ (опрацювання всіх груп м’язів рівномірно).

Варто зазначити, що Бріжит Макрон часто одягалася у модельєра Карла Лагерфельда, який стверджував, що у неї "найкрасивіші ноги Парижа".

Ноги Бріжит Макрон назвали "найкрасивішими в Парижі", Фото: Getty Images

