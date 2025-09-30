Відсмикнула руку і відсторонилася? Меланія дала новий привід для чуток про розлучення з Трампом

У мережі бурхливо обговорюють розлад у відносинах Трампів

Дональд і Меланія Трамп неодноразово давали приводи для чуток про розлучення. Так, нещодавно пара влаштувала "розбір польотів" на борту літака Marine One. Тепер з’ясувалося, що за кілька днів до цього стався ще один інцидент, який викликав занепокоєння у шанувальників президентського подружжя.

Що відомо:

Чутки про розлучення Меланії та Дональда Трампів посилилися

Пара влаштувала "напружену розмову" на борту літака Marine One

Скандали спровокували бурхливі чутки про розлад у президентській парі

Меланія та Дональд Трамп одружилися у 2005 році. Фото: Getty Images

Як пише видання The Daily Beast, Меланія відсторонилася від чоловіка і відсмикнула руку, коли вони сходили з президентського борту після повернення з державного візиту до Великобританії. Після такої витівки дружини Дональд Трамп виглядав засмученим та розгубленим.

Такі повідомлення в таблоїдах викликали бурхливе обговорення у мережі. Користувачі почали ділитися думками про те, що шлюб Меланії та Дональда Трампів тріщить по швах. Олії у вогонь підлила сварка пари в літаку, яка потрапила на камеру репортерів.

Сварка Трампів потрапила на камеру. Фото: Getty Images

Нагадаємо, 24 вересня, коли подружжя поверталося з Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, між ними відбулася напружена розмова. На відео, яке потрапило до мережі, видно, що 79-річний президент жестом вказав на 55-річну Меланію, поки вони продовжували розмову, сидячи один навпроти одного. Такий "розбір польотів" зміцнив у мережі чутки про розлад у президентській парі.

У мережі обговорюють можливе розлучення Трампів. Фото: Getty Images

