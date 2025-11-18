Від елітної моделі до першої леді: як у молодості виглядала Меланія Трамп

Вона розпочинала свою кар’єру в Європі, а потім підкорила й Америку

Меланія Трамп — перша леді США, яка набула цього статусу вже вдруге. У 2005 році вона стала дружиною бізнесмена Дональда Трампа, а до того була успішною моделлю. Спочатку Меланія підкорила європейські подіуми, а потім переїхала до Нью-Йорку.

Що варто знати:

Меланія Трамп — колишня успішна модель родом із Словенії, яка працювала в Європі та США

У 2005 році вона вийшла заміж за Дональда Трампа, з яким познайомилася 1998 року в Нью-Йорку

Вона вперше стала першою леді США у 2017 році, а вдруге набула цього статусу у 2025 році

"Телеграф" розповідає, якою була Меланія Трамп до того, як стала першою леді США.

Меланія під час першої інавгурації Трампа. Фото: Getty Images

Меланія Трамп і її модельна кар’єра

Меланія Трамп народилася у Словенії 26 квітня 1970 року, зараз їй 55 років і вона залишається іконою стилю та прикладом для багатьох жінок. Її яскрава зовнішність та почуття стилю ще з юних років привели її до модельного бізнесу.

У 18 років Меланія підписала контракт із модельним агентством та перебралася до Мілана. Вона працювала з найвідомішими модними домами та глянцями не тільки в Італії, а й в інших країнах Європи.

Майбутня перша леді США на той час з’являлася на обкладинках багатьох модних журналів, серед яких були Vogue та Harper’s Bazaar. Також вона дефілювала на подіумах у Мілані та Парижі. Успіх Меланії у Європі привернув увагу й американських модельних агентств. Тож незабаром Меланія перебралася до Нью-Йорка.

У США вона продовжила модельну кар’єру, працюючи з такими відомими брендами, як Valentino, Calvin Klein та Christian Dior. Також вона знімалася для рекламних кампаній різних відомих брендів і стала обличчям престижних американських журналів, включаючи Allure і GQ.

Наприкінці 1998 року 28-річна Меланія познайомилася з 52-річним бізнесменом Дональдом Трампом. Це сталося на вечірці у "Kit Kat Club" під час нью-йоркського Тижня моди. На цей захід майбутній президент США прийшов з іншою жінкою, але Меланія підкорила його настільки, що незабаром він назвав її "коханням всього свого життя". У 2005 році Дональд і Меланія одружилися, а у 2017-му вона вперше стала першою леді США.

Меланія та Дональд Трамп познайомилися у 1998 році. Фото: Getty Images

