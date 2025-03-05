У вбранні та жестах Меланії Трамп у Конгресі помітили особливі знаки: про що вони можуть говорити

У мережі бурхливо обговорюють вбрання та жести першої леді

Новообраний президент США Дональд Трамп 4 березня виступив перед Конгресом США. На цьому важливому заході його супроводжувала перша леді Меланія Трамп. Це була її друга публічна поява після інавгурації чоловіка на другий термін президентства, і вона викликала багато пліток, домислів та обговорень у соцмережах та ЗМІ.

"Телеграф" розповість, які особливі "знаки" помітили у вбранні та поведінці Меланії Трамп під час виступу президента США у Конгресі.

Меланія не в захваті від другого терміну Трампа

Після появи Меланії в Конгресі в мережі почали бурхливо обговорювати її вбрання, пише видання thelist.com. Вона приїхала на захід трохи раніше за Дональда Трампа і обрала для цієї публічної появи темно-сірий костюм із довгим шарфом на комірі, що спускався нижче талії. Ще дивніше, що шарф був затягнутий чорним поясом, що сам був загорнутий і безцільно звисав.

Меланія Трамп у Конгресі. Фото: Getty Images

Загалом, як зазначили в мережі, перша леді мала трохи неохайний вигляд, який не відображав жодної радості від її становища. До речі, підозри про те, що Меланія не в захваті від своєї ролі першої леді та другого терміну президентства чоловіка тягнуться ще з інавгурації Дональда Трампа, куди його дружина вбралася у все чорне.

Меланія Трамп у Конгресі. Фото: Getty Images

Також у пресі зазначили, що Меланія Трамп ніби видавлювала з себе усмішку в потрібний момент і напоказ підтримувала чоловіка млявими оплесками, хоча їй явно не подобалося все, що відбувається довкола. А момент, коли Меланія тримала Трампа за руку по дорозі до лімузину, а потім різко відсмикнула руку трохи раніше, ніж потрібно, вважають знаком того, що відносини між президентом і першою леді вже давно охолонули.

Меланія та Дональд Трамп. Фото: Getty Images

В американських таблоїдах побутує думка, що Меланія не хотіла другого президентства Дональда Трампа, тому й поводиться більш байдуже під час другого його терміну на цій посаді. Так, у першу каденцію Меланія була більш залучена до справ Білого дому та свого чоловіка, а ще багато уваги приділяла своєму зовнішньому вигляду та модним тенденціям. Тепер вона, здається, забила на все це і живе своє життя, з’являючись на публіці з президентом тільки коли цього вимагає негласний протокол.

Меланія Трамп у Конгресі. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, у новому фото Меланії Трамп помітили приховані знаки. Що було вибрано невипадково?