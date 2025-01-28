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Причина вас здивує. Чому Трамп не носив обручку в жодному зі своїх шлюбів

Автор
Галина Струс
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Автор
Дональд Трамп ніколи не носив обручку
Дональд Трамп ніколи не носив обручку. Фото Телеграф, Getty Images

Навіть Меланія не стала винятком

Дональд Трамп у 2025 році вдруге став президентом Америки. На інавгурації його супроводжували не лише колеги-політики, родичі та діти, а й дружина. Меланія Трамп своєю появою викликала справжній фурор, а її образ ще довго обговорювали у соцмережах. Однак найуважніші користувачі могли помітити, що Дональд Трамп не носить обручку. І цьому є пояснення.

"Телеграф" розповість, чому президент Америки Дональд Трамп не носив обручку в жодному зі своїх шлюбів. Причина може здивувати, або навіть повеселити.

Дональд Трамп, його дружини та обручки

Дональд Трамп мав трьох офіційних дружин. Вперше він зіграв весілля у 1977 році, а його обраницею стала підприємниця та модель чехословацького походження Івана Марі Зельничкова. Розлучилися вони у 1992 році.

Дональд Трамп фото
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Другою дружиною Дональда Трампа стала американська актриса та продюсерка Марла Мейплз. Їхній шлюб тривав з 1993 по 1999 рік.

Третьою і поки що останньою дружиною американського президента ось уже 20 років є фотомодель Меланія Трамп, яка вдруге стала першою леді США.

Примітно, що в жодному з трьох офіційних шлюбів Дональд Трамп не носив обручки. При тому, що його жінки отримували від нього каблучки. Так, наприклад, Меланії Дональд підніс розкішну обручку з діамантом вартістю півтора мільйона доларів.

Дональд Трамп
Дональд та Меланія Трамп. Фото Getty Images

Як виявилося, президент США не носить обручку з найбанальнішої причини — він просто не любить і не носить жодних прикрас. Такої ж позиції дотримується і британський принц Вільям. Цей момент теж часто мусувався в ЗМІ, але палац висловився про однозначну позицію майбутнього короля — це його особистий вибір.

Дональд Трамп інавгурація
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, яке вбрання обрала Меланія для інавгурації Дональда Трампа. Строгий скорботний образ.

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#Обручку #Дональд Трамп #Меланія Трамп