У КНДР будують розкішний особняк для Путіна. Поруч - моторошне нагадування про війну в Україні

У Північній Кореї в терміновому порядку будують три розкішні особняки на території гостьового комплексу Кумсусан у Пхеньяні. Неподалік ведуться роботи над новим цвинтарем та музеєм на згадку про північнокорейських військовослужбовців, які загинули у війні проти України.

Як розповідає NK news, можливо, Пхеньян готується до прийому іноземних лідерів у найближчі місяці. Територія кожного з будинків — близько 13 000 квадратних метрів. Неподалік паралельно з будівництвом особняків облаштовують новий цвинтар та музей для загиблих у війні Росії проти України північнокорейських бійців.

На території комплексу Кумсусан вже є два особняки приблизно такого ж розміру. Їх було побудовано у 2019 році для китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Аналіз супутникових знімків показав, що будівництво ведеться прискореними темпами. Воно почалося наприкінці жовтня 2025 року — з'явився великий робочий табір.

Знімки Planet Labs показують, що до середини листопада були повністю готові фундаменти трьох нових особняків та вже зведено кілька поверхів. Також з'явилися допоміжні споруди. Видання робить висновок, що влада КНДР розглядає проект як пріоритетний та будівництво може бути завершено за кілька місяців.

Супутникові знимки будівництва особняків у Пхеньяні

Супутникові знимки будівництва особняків у Пхеньяні 2 грудня

При цьому офіційно Пхеньян не оголошував про підготовку візитів закордонних лідерів. NK News пише, що саме глава Росії Володимир Путін вважається ймовірним кандидатом на проживання у новій резиденції через посилення зв'язків двох країн на фоні війни РФ проти Україні.

Припускається, що також особняки можуть бути призначені для китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Глава США пропонував у жовтні приїхати до КНДР для обговорення санкцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін допоміг КНДР збудувати корабель, який мав стати гордістю Кім Чен Ина, а став ганьбою після невдалого спуску на воду. Як виявилося, весь цей час це було буквально "написано у нього на лобі".