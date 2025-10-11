Не тільки Путін носить підбори? З'явилося цікаве фото Медведєва з Кім Чен Ином

Медведєв випадково "викрив" Кім Чен Ина на брехні про власний зріст

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зустрівся у Пхеньяні з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, де подякував йому за участь військових КНДР у боях у Курській області. Вони зробили спільне фото, на якому майже одного зросту, хоча за деякими даними, зріст лідера КНДР нібито 170 см, а Медведєв значно нижчий.

Що треба знати:

Медведєв зустрівся із Кім Чен Ином у Пхеньяні

На спільних фото з зустрічі помітили дивний момент

Зріст Кіма офіційно 170 см, проте фото поруч з Медведєвим є доказом, що це не так

Згідно з наявною інформацією, зріст Дмитра Медведєва становить 162 сантиметри. Проте в деяких джерелах — вказують 163 сантиметри, чи навіть 168. На фото Медведєв виглядає навіть трохи вищим, і це при тому, що Кім Чен Ин має стрижку, яка візуально додає йому трохи зросту.

Зріст Медведєва та Кіма на фото практично однаковий

Якщо зріст Медведєва становить 162 сантиметри, а Кіма нібито 170, на фото останній виглядав би помітно вищим. Те, що цього нема може мати два пояснення — або Медведєв вдягнув взуття з вкладками, які додають зросту, або лідер Північної Кореї нижчий, ніж вказано у більшості джерел.

Кім Чен Ин раніше був помічений у носінні взуття, що робить вищим

Ймовірно, насправді політики одного зросту. Варто зазначити, що Кім Чен Ин вже був помічений у спробі виглядати вищим. Ще у 2018 році журналісти з Південної Кореї за допомогою експертів проаналізували зовнішній вигляд північнокорейського лідера Кім Чен Ина і з'ясували його справжній зріст, писало видання The Washington Post.

Під час корейського саміту 27 квітня 2018 року Кім виглядав вищим, ніж зазвичай. Журналісти виявили, що він носив спеціальні устілки, про що говорить неприродно високий нахил в передній частині черевиків. Таким чином, справжній зріст лідера КНДР 162,5 см, а зовсім не 170. Тоді все сходиться — Медведєв зі зростом 162 сантиметри та Кім на фото виглядають на одному рівні.

Раніше "Телеграф" розповідав, який справжній зріст глави Росії Володимира Путіна. Також ми аналізували зріст українських президентів — від Кравчука до Зеленського.