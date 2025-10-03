Пів року вчилася, щоб стати першою леді КНДР: що відомо про дружину Кім Чен Ина
-
-
Лі Соль Чжу була співачкою до того, як стала дружиною лідера КНДР
Лі Соль Чжу — офіційна перша леді Північної Кореї, дружина Кім Чен Ина та одна з найзакритіших постатей країни. Вона рідко з’являється на публіці, проте кожен її вихід стає інфоприводом у світових медіа. Саме вона народила для президента КНДР доньку, яка може стати його наступницею.
Що потрібно знати
- Лі Соль Чжу є першою леді КНДР, але рідко з'являється на публіці
- До шлюбу вона займалася музикою
- Вважається, що завдяки впливу дружини Кім Чен Ин дещо пом'якшив вимоги до зовнішнього вигляду жінок у Північній Кореї
Один із помітних впливів першої леді полягає в тому, що правила щодо жіночого одягу в КНДР стали менш суворими, дозволяючи, наприклад, брючні костюми та велосипедні поїздки
За неофіційними джерелами, Кім Чен Ин і Лі Соль Чжу одружилися приблизно у 2009 році. Повідомляється, що шлюб був організований досить швидко після того, як батько Кіма, Кім Чен Ір, переніс інсульт у 2008 році. Є також інформація, що первістка жінка народила через те, що на цьому наполягав свекор.
Перша публічна поява Лі Соль Чжу поруч із Кім Чен Ином у офіційному статусі дружини сталася у 2012 році — на офіційній події чи концерті. Пізніше про неї стали згадувати як про "шановану першу леді".
До того, як стати дружиною президента, Лі Соль Чжу була співачкою. Вона виступала у складі гурту Unhasu Orchestra, членів якої обирає держава. Також відомо, що вона навчалася в Університеті Кім Ір Суна в певній сфері (науки чи мистецтва), але конкретні деталі важко підтвердити. За даними неназваного джерела, в цьому університеті дівчину пів року готували до ролі першої леді.
За даними Вікіпедії, через вплив дружини, Кім Чен Ин дещо послабив вимоги до зовнішнього вигляду жінок у Північній Кореї. Тепер вони можуть носити брючні костюми, колготки, туфлі на підборах. Також було скасовано заборону на поїздки жінок на велосипедах.
На публіці дружина лідера КНДР з'являється нечасто. Поруч із чоловіком її можна помітити на урочистих чи дипломатичних подіях. Зокрема, у лютому 2022 вона відвідала художній виступ у столиці Кореї. У червні 2025 року Лі Соль Чжу повернулася до публічної сфери після значної перерви. Тоді вона супроводжувала Кім Чен Ина під час урочистого відкриття курортного комплексу Вонсан-Калма.
