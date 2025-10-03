Пів року вчилася, щоб стати першою леді КНДР: що відомо про дружину Кім Чен Ина

Лі Соль Чжу була співачкою до того, як стала дружиною лідера КНДР

Лі Соль Чжу — офіційна перша леді Північної Кореї, дружина Кім Чен Ина та одна з найзакритіших постатей країни. Вона рідко з’являється на публіці, проте кожен її вихід стає інфоприводом у світових медіа. Саме вона народила для президента КНДР доньку, яка може стати його наступницею.

Що потрібно знати

Лі Соль Чжу є першою леді КНДР, але рідко з'являється на публіці

До шлюбу вона займалася музикою

Вважається, що завдяки впливу дружини Кім Чен Ин дещо пом'якшив вимоги до зовнішнього вигляду жінок у Північній Кореї

Один із помітних впливів першої леді полягає в тому, що правила щодо жіночого одягу в КНДР стали менш суворими, дозволяючи, наприклад, брючні костюми та велосипедні поїздки

За неофіційними джерелами, Кім Чен Ин і Лі Соль Чжу одружилися приблизно у 2009 році. Повідомляється, що шлюб був організований досить швидко після того, як батько Кіма, Кім Чен Ір, переніс інсульт у 2008 році. Є також інформація, що первістка жінка народила через те, що на цьому наполягав свекор.

Лі Соль Чжу. Фото: Getty Images

Перша публічна поява Лі Соль Чжу поруч із Кім Чен Ином у офіційному статусі дружини сталася у 2012 році — на офіційній події чи концерті. Пізніше про неї стали згадувати як про "шановану першу леді".

До того, як стати дружиною президента, Лі Соль Чжу була співачкою. Вона виступала у складі гурту Unhasu Orchestra, членів якої обирає держава. Також відомо, що вона навчалася в Університеті Кім Ір Суна в певній сфері (науки чи мистецтва), але конкретні деталі важко підтвердити. За даними неназваного джерела, в цьому університеті дівчину пів року готували до ролі першої леді.

Кім Чен Ин і Лі Соль Чжу. Фото: Getty Images

За даними Вікіпедії, через вплив дружини, Кім Чен Ин дещо послабив вимоги до зовнішнього вигляду жінок у Північній Кореї. Тепер вони можуть носити брючні костюми, колготки, туфлі на підборах. Також було скасовано заборону на поїздки жінок на велосипедах.

Кім Чен Ин і Лі Соль Чжу. Фото: Getty Images

На публіці дружина лідера КНДР з'являється нечасто. Поруч із чоловіком її можна помітити на урочистих чи дипломатичних подіях. Зокрема, у лютому 2022 вона відвідала художній виступ у столиці Кореї. У червні 2025 року Лі Соль Чжу повернулася до публічної сфери після значної перерви. Тоді вона супроводжувала Кім Чен Ина під час урочистого відкриття курортного комплексу Вонсан-Калма.

