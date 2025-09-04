Рус

Мало до бійки не дійшло: що не поділили охоронці Путіна й Кім Чен Ина в Китаї

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Перед зустріччю Путіна й Кім Чен Ина трапився курйоз Новина оновлена 04 вересня 2025, 20:34
Перед зустріччю Путіна й Кім Чен Ина трапився курйоз. Фото росЗМІ, Unsplash/колаж "Телеграфу"

"Протистояння" тривало кілька хвилин, та все ж "переможець" визначився

Під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином у Пекіні (Китай) журналісти стали свідками доволі курйозного інциденту. Перед початком переговорів у резиденції "Дяоюйтай" російські та північнокорейські співробітники спецслужб несподівано влаштували суперечку через… кондиціонер.

Про це пишуть росЗМІ. Виникла своєрідна "битва за пульт": обидва силовики по черзі намагалися перехопити управління кондиціонером, віддираючи пальці один одного від кнопок.

За словами очевидців, один із корейських охоронців самовільно взявся регулювати температуру в приміщенні, виставивши показники на рівні +23°C. Його російському колезі такий клімат здався неприйнятним — він наполягав, що в кімнаті має бути +20°C.

"Протистояння" тривало кілька хвилин і нагадувало скоріше сцену з комедії, аніж ділову зустріч. У результаті "переміг" росіянин, якому вдалося встановити бажану температуру. Корейський охоронець, як зауважили очевидці, виглядав незадоволеним.

Російський та північнокорейський охоронці ледь не побилися за пульт від кондиціонера
Охоронці ледь не побилися за кондиціонер

Саме в цей час кортеж Путіна та Кім Чен Ина вже під'їжджав до резиденції. Журналістів у машину не допустили, проте кілька репортерів та фотографів все ж зафіксували подію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спецслужби КНДР вдалися до унікального способу "зачистки" слідів перебування свого лідера за кордоном — такого підходу ще не знала світова практика. На відео, що шириться мережею, видно, як люди в костюмах ретельно прибирають за Кім Чен Ином.

Теги:
#Китай #Росія #КНДР #Кім Чен Ин #Володимир Путін #Курйоз