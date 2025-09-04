Мало до бійки не дійшло: що не поділили охоронці Путіна й Кім Чен Ина в Китаї

"Протистояння" тривало кілька хвилин, та все ж "переможець" визначився

Під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином у Пекіні (Китай) журналісти стали свідками доволі курйозного інциденту. Перед початком переговорів у резиденції "Дяоюйтай" російські та північнокорейські співробітники спецслужб несподівано влаштували суперечку через… кондиціонер.

Про це пишуть росЗМІ. Виникла своєрідна "битва за пульт": обидва силовики по черзі намагалися перехопити управління кондиціонером, віддираючи пальці один одного від кнопок.

За словами очевидців, один із корейських охоронців самовільно взявся регулювати температуру в приміщенні, виставивши показники на рівні +23°C. Його російському колезі такий клімат здався неприйнятним — він наполягав, що в кімнаті має бути +20°C.

"Протистояння" тривало кілька хвилин і нагадувало скоріше сцену з комедії, аніж ділову зустріч. У результаті "переміг" росіянин, якому вдалося встановити бажану температуру. Корейський охоронець, як зауважили очевидці, виглядав незадоволеним.

Охоронці ледь не побилися за кондиціонер

Саме в цей час кортеж Путіна та Кім Чен Ина вже під'їжджав до резиденції. Журналістів у машину не допустили, проте кілька репортерів та фотографів все ж зафіксували подію.

