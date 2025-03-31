"Ми не належимо нікому": прем'єр Гренландії жорстко відповів на зазіхання Трампа

Мешканці острова повинні бути готовими показати США, що Гренландія ніколи не стане американською

Гренландія не належить нікому та самостійно визначає своє майбутнє. Президент США Дональд Трамп ніколи не отримає острів, скільки б він про це не мріяв, та не говорив публічно.

Про це написав новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у Facebook. Так він відповів на заяви Трампа, що США отримають Гренландію і станеться це, мовляв, дуже скоро.

Новий прем'єр Гренландії зазначив, що вона залишається незалежною у рішеннях та не має наміру змінити цей статус. Громадяни, за його словами, повинні зберігати спокій, реагувати на подібні заяви з гідністю та єдністю, та бути готовими показати США, що Гренландія ніколи не стане американською.

"Президент Трамп говорить, що США отримують Гренландію. Але США не отримають Гренландію. Ми не належимо нікому, ми самі вирішуємо своє майбутнє. Ми повинні слухати, коли інші говорять про нас. Але ми не повинні реагувати на це зі страхом. Ми повинні реагувати спокійно, з гідністю та єдністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко і спокійно показати президенту США, що Гренландія – наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому", – сказав він.

Нагадаємо, що Гренландія, яку так хоче анексувати Трамп, є найбільшим островом нашої планети з площею приблизно 2,166,086 квадратних кілометрів. Попри це, на багатьох картах світу, які використовують проєкцію Меркатора, острів виглядає ще більшим — іноді візуально наближаючись до розмірів Африки, хоча насправді африканський континент перевищує Гренландію приблизно в 14 разів.

Сполучені Штати розглядають Гренландію як стратегічно важливий регіон у системі оборони та стримування військової експансії Росії та Китаю. А також країна багата на критично важливі мінерали, що пояснює інтереси США щодо їхнього видобутку та контролю.