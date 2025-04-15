У скільки Гренландія може обійтися Трампу: у ЗМІ заговорили про цифри

Трамп готовий заплатити більше, ніж Данія

В Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки вивчають можливість встановлення ціни на Гренландію. Хоча Трамп публічно не називав вартість, його адміністрація раніше обіцяла гренландцям "мільярди доларів" інвестицій під час обговорень у 2019 році.

Про це пише Newsweek. Чиновники адміністрації розглядають можливість збільшити вдвічі нинішні субсидії, які Гренландія отримує від Данії.

"Справа в тому, що ми заплатимо вам більше, ніж Данія", — говорить один із представників адміністрації в інтерв’ю газеті The Washington Post 1 квітня, маючи на увазі Гренландію.

Це свідчить про те, що будь-яка потенційна пропозиція включатиме щорічний платіж Гренландії у розмірі понад 600 мільйонів доларів, що збільшить витрати з одноразового платежу до щорічного зобов’язання.

Таким чином, загалом сучасна пропозиція уряду США може становити понад 2,2 млрд доларів США з регулярними виплатами щороку, виходячи з попередньої пропозиції Трумена та пізніших коментарів.

При цьому керівництво Гренландії послідовно відкидало пропозиції Трампа, а тодішній прем’єр-міністр Муте Буруп Егеде заявляв: "Гренландія — наша. Ми не продаємось і ніколи не продаватимемося".

Ще один фактор – Трамп може висунути Данії тарифні погрози. Президент розглядав можливість націлитись на датський фармацевтичний експорт, включаючи популярні ліки, такі як Ozempic, якщо Данія відмовиться вести переговори.

Гренландія на карті

Варто наголосити, що навіть такі великі вкладення можуть окупитися, оскільки, за даними Euronews, Гренландія має величезні запаси літію, кобальту, міді та рідкісноземельних металів – саме тих ресурсів, які потрібні для озброєнь, батарей та "зеленої" енергетики. У ЄС ці копалини вже охрестили "новою нафтою", а в США їхню стратегічну цінність оцінили у $3 трлн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий американський експерт Ендрю Міхта розповів про геополітичну важливість Гренландії та розповів, навіщо вона Трампу.