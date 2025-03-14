Данія і Гренландія б'ють на сполох після заяв Трампа про анексію острова (відео)

У Данії не в захваті від того, що сказав президент Америки

Дональд Трамп може анексувати Гренландію. Американський президент вважає, що це треба для безпеки.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. На запитання журналістів щодо того, яке його "бачення щодо потенційної анексії Гренландії", Трамп відповів, що це станеться.

"Я думаю, що це станеться", – сказав він.

Гренландія на карті

За його словами, це потрібно "для міжнародної безпеки". Потім він повернувся до Рютте і сказав: "ми ще поговоримо з вами", додавши, що "це дійсно доречне питання".

Варто зазначити, Королівство Данії, суверенна держава, до територіального складу якої входить автономна територія Гренландії, є повноправним членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з моменту заснування альянсу в 1949 році. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп артикулює наміри, що є можливість анексії території під час офіційної зустрічі, на якій присутній Генеральний секретар НАТО.

А ось високопоставлений представник оборонного альянсу, в обов’язки якого входить захист територіальної цілісності країн-членів, демонструє стриману дипломатичну реакцію на подібну заяву, яка за своєю суттю складає фундаментальний принцип міжнародному праву та статуту самої організації. Така позиція Генерального секретаря в майбутньому може мати наслідки.

Що сказав Рютте

Рютте швидко відповів: "Що стосується Гренландії, так чи ні, приєднання до США чи ні, я б залишив це питання поза межами моєї дискусії".

Однак він відзначив те, що Арктичний регіон часто використовується Китаєм для маршрутів, а "росіяни переозброюються".

Марк Рютте і Дональд Трамп

"Тож той факт, що сім арктичних країн за межами Росії працюють разом над цим під керівництвом США, дуже важливий для того, щоб гарантувати безпеку цього регіону, цієї частини світу. Ми знаємо, що там все змінюється, і ми повинні бути там", – сказав Рютте.

Реакція Гренландії

Виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що ініціює зустріч лідерів партій острова після останніх заяв президента США Дональда Трампа про його можливу анексію. Егеде заявив, що "в певному сенсі" не може погодитись із заявою Трампа, тому як чинний глава уряду попросив скликати лідерів партій якнайшвидше.

"Тому, що цього разу ми повинні загострити наше неприйняття Трампа. Ми не повинні дозволяти, щоб до нас далі ставилися з неповагою. Досить вже", – підкреслив він.

Лідер партії Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен назвав зауваження Трампа "недоречними". У дописі на Facebook Нільсен закликав гренландців залишатися єдиними проти зовнішнього тиску.

"Заява Трампа зі США є недоречною і ще раз показує, що ми повинні бути разом у таких ситуаціях", — написав він.

У Данії не змовчали

Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов висловив обурення через обговорення між президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливості анексії Гренландії. Політик наголосив, що це означало б війну між двома країнами НАТО. Про це Ярлов написав в соцмережі Х.

"Ми не в захваті від того, що генеральний секретар НАТО так жартує з Трампом про Гренландію. Адже це означало б війну між двома країнами НАТО. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською ніколи. Я не говорю за них. Я говорю про те, що вони говорять і що вони відчувають. Вони радше помруть, ніж стануть частиною США Трампа (або будь-яких інших США, якщо вже на те пішло)", — написав він.

Позиція Трампа щодо Гренландії — що відомо

Дональд Трамп ще під час першого президентського терміну у США заявляв про бажання купити Гренландію. Після повернення до Білого дому він повернувся до таких розмов.

Крім того, Трамп також не виключав, що може застосувати силу, щоб переконати Данію (арктичний острів є автономною частиною цієї країни).

Як наголошувала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, острів не продається. При цьому вона визнала "значний інтерес" США до цього острова.

Фредеріксен і Трамп провели розмову ще перед інавгурацією. Як писали західні ЗМІ, Трамп був "агресивним і конфронтаційним" щодо питання Гренландії.

Нещодавно під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що Штати отримають Гренландію "так чи інакше".

Раніше "Телеграф" писав, що експерт з США назвав 5 справжніх причин, навіщо Трампу Гренландія.