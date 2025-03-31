Трамп хоче повернути американців у "рідну гавань"? Хто живе у Гренландії

Гренландія географічно є частиною Північної Америки

Більшість населення Гренландії, на яку зазіхає Дональд Трамп, становлять інуїти. Вони понад 200 років були єдиними мешканцями найбільшого острова на Землі після того, як скандинавські поселення зникли. Але пращури гренландських інуїтів прибули на острів з території сучасної Канади, але не США.

Про це повідомляє Суспільне. Щільність населення Гренландії чи не найнижча у світі — лише 0,03 особи на квадратний кілометр.

Свою загальновідому назву "Зелений острів", який географічно є частиною Північної Америки, отримав від скандинавських поселенців, очолюваним героєм скандинавських саг Еріком Рудим. Однак відома ще одна назва — Калаалліт Нунаат ("земля калааллітів"). Калааліт — самоназва корінного гренландського інуїтського населення, яке мешкає на західному березі.

Зараз у Гренландії живе усього 57 тисяч осіб, а щільність населення чи не найнижча у світі — лише 0,03 особи на квадратний кілометр. Поселення розташовано на морському південно-західному узбережжі, а внутрішні території, вкриті покровним льодовиком, безлюдні.

Переважна частина арктичних племен у свій час переселилися сюди з території сучасної Канади, але є й нащадки американських інуїтів. За даними 2022 року, 70% жителів Гренландії – це інуїти, 24 % – данці, ще 4% складаються з різних етносів.

Найбільш ранніми відомими культурами Гренландії є палеоескімоські культура саккак (2500–800 рр. до н. е.) і культура індепенденс I (2400–1300 рр. до н. е.) — пізніше на її території виникла дорсетська культура. Однак їхні нащадки, найімовірніше, вимерли.

Першими поселенцями були люди уже згадуваного Еріка Рудого у 980-х роках, які заснували кілька поселень вздовж південно-західних фіордів Гренландії. За приблизними підрахунками, загальна кількість населення у кожному з них становила від 2000 до 10 000.

Але у XIV столітті ці поселення на "Зеленому острові" занепали. Однак скандинавські країни продовжували вважати острів своєю територією, навіть попри відсутність контактів із переселенцями.

У 1721 році місіонери з об'єднаного королівства Данія-Норвегія відправилися до Гренландії, сподіваючись на зустріч з нащадками вікінгів, але не знайшли їх. Тоді вони охрестили гренландських інуїтів та почали колонізувати острів.

З 2009 року єдиною офіційною мовою на острові є гренландська — калааллісут. Це ескімосько-алеутська мова. Відомо, що вона з'явилася на острові з прибуттям народу Туле в 1200-х роках та споріднена з ескімоськими мовами Канади, такими як інуктитут. Іншими діалектами гренландської мови є тунуміісут (східногренландський) і інуктун (північногренландський, туле). Нині калааллісут розмовляє близько 80–85 % від всього населення Гренландії, інші жителі острова розмовляють данською.

Раніше ми писали, що Гренландія займає приблизно третину території Сполучених Штатів. Якщо говорити точніше, площа США становить 9,834 мільйона квадратних кілометрів, що майже в 4,5 раза перевищує площу найбільшого острова (2,166,086).