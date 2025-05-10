Трамп зізнався, чому не спить ночами через Україну, - WSJ

Все виявилося складніше, ніж він думав

Дональд Трамп поскаржився, що війна в Україні, це — зростаюче розчарування, яке не дає йому спати ночами. Під час виступу перед провідними донорами у своєму клубі у Флориді, він заявив, що глава Росії Володимир Путін не хоче припинення війни і йому складно вести з ним переговори, адже той хоче все й одразу.

Трамп не може виконати свої обіцянки

Президент США додав, що вирішення світових конфліктів виявилося складнішим, ніж він думав, пише The Wall Street Journal. Про це виданню розповіли учасники зустрічі з Трампом.

Окрім війни Росії проти України, важко главі США й закінчити конфлікт між Ізраїлем та Хамас. Обидві ці війни обіцяв зупинити Трамп. Зараз, після 100 днів його зусиль на посту президента, жодних результатів не досягнуто.

"Хвастівництво та театральність відіграють свою роль у дипломатичних виступах на високому рівні, але так само важливі деталі та наполеглива робота", – прокоментував Ден Баер, колишній посол, який зараз працює у Фонді Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні.

Трампа дивує Путін

Останніми тижнями Трамп приватно скаржився радникам, що Путін не хоче припинення війни, і що обидві сторони відмовляються йти на компроміси. Хоча президент вважав, що важче переконати буде Київ, він зіткнувся з непоступливістю Росії.

Трамп питав радників, чи змінився, на їхню думку, Путін з часу його попередньої каденції. Главу США дивують його дії — зокрема бомбардування мирних українців, зокрема дітей.

Вашингтон хоче досягти однієї мети та вийти з переговорів

Низка американських чиновників припускають, що Трамп може вирішити, що його робота виконана, якщо йому вдасться змусити Україну та Росію до прямих переговорів. Якщо це станеться, США зосередитися на інших пріоритетах, а результати таких переговорів вже залежатимуть від Києва та Москви.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав Путіна погодитися на безумовне повне припинення вогню на 30 днів. В іншому випадку, пригрозив Трамп, на Росію чекають нові санкції.