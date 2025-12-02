Не втримався і… Трамп осоромився під час виступу (відео)

У мережі звернули увагу, що Трамп, як глава держави, має демонструвати силу та випромінювати енергію, проте він здавався виснаженим

Глава Білого дому Дональд Трамп заснув під час офіційного заходу перед камерами ЗМІ. Конфуз стався, коли засідав кабінет міністрів.

Трамп здавався сплячим під час виступу держсекретаря Марко Рубіо. Ролики зі стомленим президентом США завірусилися в соцмережах.

Трамп став героєм мережі через сонливість

Його поведінку назвали негідною глави держави

Білий дім раніше вже виправдовував подібні інциденти

"Сонний Дональд Трамп зараз бореться за життя, щоб не заснути під час засідання кабінету міністрів. Воістину найнеенергійніший президент в історії", — зазначають американці.

У мережі помітили, що Трамп мав би випромінювати силу, проте він виглядав так, ніби йому треба терміново подрімати.

Крім того, користувачі зауважили, що Дональд Трамп відчував неймовірну нудьгу, слухаючи виступ Адміністратора Агентства з охорони навколишнього середовища Лі Зельдіна.

Варто зазначити, що раніше американський президент уже потрапляв у подібні ситуації. Наприклад, у листопаді під час заходу в Овальному кабінеті, на якому оголошували зниження цін на популярні медичні препарати, очі Трампа були закритими. Він потирав їх і, здавалося, важко відкривав, повідомляло CNN.

Дональд Трамп із заплющеними очима

Після того як фото з президентом, який тримав заплющеними очі, стали надбанням громадськості, представники Білого дому заявили, що президент не спав, звинувативши ЗМІ у роздмухуванні історії, що нічого не означає.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", у травні Дональд Трамп поскаржився, що війна в Україні не дає йому спати ночами.