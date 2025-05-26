Макрон із дружиною влаштували розбірки на публіці: президент Франції навіть отримав по обличчю (відео)

Дружина Макрона влаштувала скандал з чоловіком просто перед камерами

Дружина французького президента Емманюеля Макрона Бріджит ударила його по обличчю під час виходу з літака у В'єтнамі. Інцидент стався на очах у камер — журналісти зафіксували незвичайну поведінку подружжя.

Відповідне відео, вирізане з етеру телеканалу Selamat Pagi Indonesia, поширюють соцмережами. Після удару Бріжит Макрон також відмовилася взяти свого чоловіка під руку.

На записі видно, як перша леді Франції у червоному піджаку робить різкий рух у бік президента в момент виходу з борту літака. Подружжя прибуло до В'єтнаму з робочим візитом.

Нагадаємо, Емманюелем та Бріжит Макрон існує значна різниця у віці — 24 роки і 8 місяців. Вони познайомилися, коли майбутній президент був учнем у школі La Providence, де вона викладала літературу та вела театральний клас.

Макрон у свій час описував їхні стосунки як "кохання часто таємне, часто приховане, незрозуміле для багатьох до того, як відкрило себе". Бріжит розлучилася зі своїм першим чоловіком у 2006 році, а у 2007 році вийшла заміж за Макрона.

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