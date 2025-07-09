Наривається на ляпас від дружини? Папараці зафіксували цікавий момент між Макроном і Міддлтон

На офіційному заході був момент флірту

Президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною Бріжит Макрон відвідав Віндзорський замок, на запрошення короля Чарльза III. Під час державного обіду, влаштованого на честь приїзду лідера Франції, папараці зафіксували цікавий момент.

На заході перша леді Франції сиділа між принцом Вільямом та королевою-консорт Каміллою, а от Франсуа Макрон — з іншого боку, між Кейт Міддлтон та королем Чарльзом III. При цьому фотографи зафіксували, як Макрон підморгує Міддлтон після того, як вони цокнулися келихами, пише видання Peroz.ro.

Такий жест супроводжувався усмішкою з боку президента Франції і міг бути проявом флірту щодо принцеси Уельської. Обличчя Кейт у цей момент повністю не видно, але судячи з фото, вона також усміхалась.

Макрон підморгнув Міддлтон, фото Getty Images

Макрон сидів поруч із Міддлтон, фото Getty Images

Чи бачила це Бріджит і якою була реакція, невідомо. Помітно, що перша леді Франції, Камілла та Кейт Міддлтон одягнулися у синю, білу та червону сукні. Такими вбраннями вони відтворили кольори британського прапора.

Каміла та Бріджит Макрон були у білій та синій сукнях, фото Getty Images

Кейт Міддлтон була у червоній сукні, фото Getty Images

Зокрема, Кейт обрала шовкову сукню червоного кольору від бренду Givenchy. Також принцеса Уельська вперше одягла орден королівської родини Чарльза III, орден Єлизавети II та Великий хрест Королівського вікторіанського ордена. Образ Міддлтон доповнила вечірнім клатчем і тіарою "Вузол коханого", яку колись носила принцеса Діана.

Міддлтон одягла тіару принцеси Діани, фото Getty Images

Цікаво, що про напруження у стосунках подружжя Макронів говорять ще від травня. Тоді у мережі з'явилось відео, як Бріджит, ймовірно, дає ляпас Еммануелю. А після того, як вони спускалися з літака, президент Франції запропонував дружині руку, але та проігнорувала цей жест.

Раніше "Телеграф" розповідав про конфуз на саміті G7 з Еммануелем Макроном. Він поширив відео під неоднозначний трек.