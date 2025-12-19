Все накриється мідним тазом. Генерал пояснив, як завдати суперудар по Путіну

Чисельну перевагу окупантів на фронті нівелюють, а оточення Путіна перетворять на жебраків

Якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на ініціативи Заходу щодо встановлення сталого миру в Україні, союзники Києва мають перейти до жорсткої моделі поведінки, яка передбачає посилення нашої військової компоненти та ослаблення агресора економічно, включаючи санкції проти господаря Кремля.

Що потрібно знати:

Коли Путін відмовиться від мирних ініціатив Заходу — слід діяти жорсткіше

Угруповання окупаційних військ слід знищувати високоточними ударами

Економічні санкції мають зачепити 12 тисяч російської еліти

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він пояснив, як буде діяти нова модель поведінки Заходу щодо Росії.

— Раз Путін не погоджується по цих позиціях — територіях, гарантіях безпеки, забезпеченню оборонного потенціалу України, забезпеченню моніторингової групи з участю європейців та інших країн, компенсаційних моментах щодо економіки, відбудови України, тобто багатьох пунктах, які сьогодні Росія не приймає, — ми переходимо до іншого етапу. США і Європа консолідовано говорять: "Нема конструктиву, але ми — за суверенітет України, ми відпрацювали всі моделі і запропонували Путіну шанс", — каже військовий експерт.

За його словами, будуть задіяні інші інструменти, і поставки військових засобів Україні зростуть у десятки, а по деяких позиціях — сотні разів.

— Це ракети, гелікоптери, літаки, бронетехніка, касетні боєприпаси колосального радіусу і можливості знищення тисяч людей (особливо ворога) в різних секторах. Тобто військова складова основна, — каже генерал.

На його думку, це і гарантії безпеки для України стануть механізмом примусу Путіна до миру, коли 710 тисяч військових РФ на окупованих територіях будуть стратегічно знецінені масованими ударами високоточних і ефективних боєприпасів.

— Тоді він побачить, що програє́ і може рухнути весь режим. Це буде один із основних факторів. Не хочеш по-доброму, — ідемо таким шляхом, — каже ексочільник СЗР.

Друга складова тиску на Путіна — це санкції проти його сім’ї та найближчого оточення, олігархів, т.зв. "еліти" — загалом 12 тисяч великих бізнесменів із родинами, включаючи навіть онуків, пояснює експерт.

— Вони мають ресурси по всьому світі: в Європі, США і багатьох країнах, де фінансові розвідки контролюють їх повністю. Палаци, яхти, бізнеси колосальні, десятки мільярдів доларів – все це накривається мідним тазом, щоб вони з мільярдерів стали бомжами. Це суперудар, я прямо скажу, тому що відчує кожен, навіть маленький родич самого головного агресора. А це все дуже чутливо, — підсумував Микола Маломуж.

