Усього в 500 м від лінії зіткнення. Зʼясувалось, де саме був Зеленський під час візиту до Куп’янська (карта)

Тільки нещодавно в Кремлі говорили про "повну окупацію" міста

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Куп'янськ 12 грудня, у п'ятницю. Голова держави був приблизно за 500 м від зони, де йдуть запеклі бої.

Що треба знати:

Про свій візит президент повідомив вдень 12 грудня, опублікувавши відео біля стели Куп'янська

Тільки 2 грудня Путін говорив, що готовий забезпечити безпеку іноземним журналістам в Куп'янську

У мережі вже назвали точні координати, де був Зеленський

Оsint-канали кажуть, що точні координати перебування президента в Куп'янську — 49.6934636, 37.5858523. Як видно на карті DeepState, він був фактично на межі з сірою зоною та всього за 500 м від зони активних бойових дій. Це підтверджує й фото президента біля стели.

Зеленський відвідав Куп'янськ

Де був Зеленський біля Куп'янська на карті

Координати на карті, де був Зеленський

Зеленський наголосив: "Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців (12 грудня День Сухопутних військ України — ред.). Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта".

Зауважимо, що 2 грудня голова Росії Володимир Путін казав, що готовий забезпечити безпеку іноземних журналістів і провести їх по всіх кварталах Куп'янська. А вже 12 грудня Зеленський наблизився до Куп'янська на відстань менше 1 кілометра.

Окрім того, 20 листопада Путін відвідав один із командних пунктів угрупування "Запад" ЗС РФ, де йому доповіли, що Куп'янськ нібито повністю окуповано. Тоді Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію, а зараз це підтвердив візит Зеленського.

