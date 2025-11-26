Анжела з Волині: що відомо про українську дружину генерала, який наказав підірвати Каховську ГЕС

Російський генерал Олег Макаревич був тим, хто підірвав дамбу у Каховці в 2023 році

Олег Макаревич — російський генерал, який 6 червня 2023 року наказав підірвати Каховську гідроелектростанцію, що призвело до екологічної катастрофи та затоплення багатьох поселень. Наразі він, за даними ГУР, очолив ротаційну консультативну місію у Венесуелі. А ось дружина цього військового, як виявилось, із України.

"Телеграф" розповість, що відомо про Анжелу Макаревич, яка одружена з російським генералом.

Анжела з Волині — що про неї відомо

Інформації про особисте життя російського генерала Макаревича практично немає. Проте військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі опублікував деякі дані про його дружину. Виявилось, що вона українка.

Олег та Анжела Макаревичі

Жінку звуть Анжела Петрівна Макаревич, вона народилася 2 липня 1970 року у місті Ковель Волинської області, нині їй 55 років. Відомо, що у дівотстві вона була Анжела Алфьорова. Також повідомляється, що пара має двох дітей — сина і доньку. А в Москві вони володіють кількома елітними квартирами.

Олег та Анжела Макаревичі з дочкою

Також Цаплієнко повідомив, що Анжела Макаревич, ймовірно, була тією, хто привіз до Росії коронавірус. За словами журналіста, вона була якщо не "пацієнтом №1", то одним із перших носіїв вірусу SARS-Cov-2 у Росії. Ковід у неї діагностували 25 грудня 2019 року.

