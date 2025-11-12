"Де купити?" Путіну знайшли найкраще застосування — смішне відео завірусилося в TikTok

У автора ця робота зайняла 12 годин

Користувачів соцмережі розважила креативна робота дизайнера, який створив утримувач для туалетного йоржа у формі погруддя російського президента Володимира Путіна.

Відповідне відео було опубліковано у TikTok на каналі FrydyWorks. Це дизайнер та продавець, який спеціалізується на створенні надрукованих на 3D-принтері виробів із політичною сатирою. Найбільш відомі з його робіт — утримувачі туалетних йоржів у формі відомих політичних діячів.

Автор цієї роботи розповів, що друк фігури зайняв 12 годин. І що найголовніше, обличчя голови Кремля чудово вписало в інтер’єр вбиральні.

У коментарях під роликом росіяни цікавляться у продавця, чи є доставка такого власника на територію Росії.

При цьому деякі зазначають у коментарях, що навіть у такому вигляді не хотіли б бачити у своєму будинку фізіономію Путіна.

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Також варто додати, що такі власники вже давно продають на різних сайтах.

Єршик для унітазу з головою Путін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нове відео з дивною ходою Путіна викликало шквал жартів у мережі. Варто наголосити, що асиметрична хода Путіна все частіше обговорюється людьми, особливо на тлі чуток про проблеми з його здоров’ям.