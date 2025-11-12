"Де купити?" Путіну знайшли найкраще застосування — смішне відео завірусилося в TikTok
У автора ця робота зайняла 12 годин
Користувачів соцмережі розважила креативна робота дизайнера, який створив утримувач для туалетного йоржа у формі погруддя російського президента Володимира Путіна.
Відповідне відео було опубліковано у TikTok на каналі FrydyWorks. Це дизайнер та продавець, який спеціалізується на створенні надрукованих на 3D-принтері виробів із політичною сатирою. Найбільш відомі з його робіт — утримувачі туалетних йоржів у формі відомих політичних діячів.
Автор цієї роботи розповів, що друк фігури зайняв 12 годин. І що найголовніше, обличчя голови Кремля чудово вписало в інтер’єр вбиральні.
У коментарях під роликом росіяни цікавляться у продавця, чи є доставка такого власника на територію Росії.
При цьому деякі зазначають у коментарях, що навіть у такому вигляді не хотіли б бачити у своєму будинку фізіономію Путіна.
Також варто додати, що такі власники вже давно продають на різних сайтах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нове відео з дивною ходою Путіна викликало шквал жартів у мережі. Варто наголосити, що асиметрична хода Путіна все частіше обговорюється людьми, особливо на тлі чуток про проблеми з його здоров’ям.