Путін-таксист: українці створюють меми після його заяви про їзду "по-тихому"

Українські користувачі мережі одразу підхопили тему

Заява Володимира Путіна про те, що він нібито час від часу пересувається "по-тихому" — без кортежів, мигалок і спецсигналів — стала новим приводом для хвилі жартів у соцмережах. Одразу згадали зізнання Володимира Путіна про те, що в 1990-х він "підробляв приватним ізвозом".

У центрі жартів — і образ "таксиста 90-х", і уявні розмови з клієнтами, і фантазії про те, як могла виглядати машина таксі президента. Згадали і про довжезний стіл, за яким Путін свого часу приймав президента Франції Еммануеля Макрона в лютому 2022 року.

Згадали і наративи, які несе Путін в маси — про прогнивший Захід, провину Америки та майбутнє життя по 150 років. Такі розмови личили б і таксисту. Використали і крилаті фрази таксистів, зокрема — змінили вираз "я бізнесмен, а таксую так, для душі".

Мемотворці вже встигли припустили, як би міг виглядати стиль паркування Путіна-таксиста.

В гумористичних колажах також згадали і голову ГУР Кирила Буданова.

З варіантів також — припущення, як би виглядав профіль Путіна-таксиста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін увійшов в рейтинг тих, хто впливатиме на політику Європи в 2026 році. Цей перелік очолив Дональд Трамп.