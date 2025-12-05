Поруч з резиденцією Кадирова у Грозному пролунали вибухи. Дрон влучив у його "гордість" (фото та відео)

У будівлі розташовано державні та релігійні установи республіки

Хмарочос "Грозний-Сіті" у Грозному (столиця Чечні) в ніч на 5 грудня атакував дрон. У будівлі, що розташовано недалеко від резиденції голови Чечні Рамзана Кадирова, пошкоджено фасад на рівні 28 поверху, виникла пожежа.

Що треба знати:

Минулої ночі у Грозному пролунали вибухи, перед цим жителів попередили про загрозу дронів

Один з них пошкодив хмарочос, в якому мають офіси державні та релігійні установи республіки

Недалеко від нього розташована резиденція самого Кадирова

Про атаку на "Грозний-Сіті" першим поінформував опозиційний владі Чечні телеграм-канал NYISO. Бізнес-центр розташований приблизно за 830 метрів від офіційної резиденції Рамзана Кадирова, також в ньому мають офіси одразу кількох органів влади. Крім того, недалеко знаходиться будівля ФСБ Чечні.

Канал показав фото та відео з місця. Пошкодження фасаду суттєві, також всередині будівлі виникла пожежа. Після вибуху, що пошкодив бізнес-центр, у Грозному пролунав ще один.

Бізнес-центр отримав суттєві пошкодження фасаду

Постраждали кілька поверхів

Перед вибухами у Грозному оголосили режим загрози атаки БпЛА. В аеропортах Грозного, Магаса та Владикавказу запровадили план "килим".

Згідно з відкритими даними, у будівлі "Грозний-Сіті" розташовані Міністерство Чечні з туризму, регіональний Департамент зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін'юсту, Рада безпеки Чечні. Також там знаходяться рахункова палата республіки, приймальня місцевого омбудсмена, приймальня "Єдиної Росії", виборчком регіону тощо.

"Грозний-Сіті" відкрили у день народження Кадирова

Комплекс хмарочосів у центрі Грозного на березі річки Сунжа відкрили 5 жовтня 2011 року у день 35-річчя Кадирова. Тоді на запитання журналістів, звідки беруться гроші на фінансування республіки, Кадиров заявив "Аллах дає". Нещодавно Кадиров намагався домогтися, щоб зображення комплексу "Грозний-Сіті" розмістили на 500-рублевій купюрі як одного із символів Росії.

Комплекс включає сім висотних будівель, серед яких житлові будинки, готель, і ділові центри. Найвища вежа комплексу має 40 поверхів та висоту 145 метрів. Комплекс "Грозний-Сіті" займає площу близько 4,5 гектарів.

Чому Кадиров рідко з'являється на публіці

Варто зазначити, що 49-річний Кадиров має значні проблеми зі здоров'ям. У 2023 році виникли чутки, що він нібито помер. Однак згодом виявилось, що це неправда. Однак, йому зробили невдалі операції на нирці та Кадиров тоді перебував у комі.

З того часу пособник Путіна нечасто з'являється на публіці. У серпні 2025 року Кадиров оприлюднив відео, де займається на тренажері. На такому обладнанні зазвичай проходять реабілітацію після серйозних захворювань або травм. Було помітно, що прибічник кремлівського режиму суттєво схуд.

На початку серпня цього року Кадиров з'явився на відео, де він особисто провів нараду, щоб спростувати чутки про свою хворобу. Однак, його зовнішній вигляд (блідий, різко схудлий) викликав ще більше питань про його стан.

