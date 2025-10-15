Путін плакав у подушку: смішні меми про те, що Трамп не привітав лідера РФ із днем народження
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 689
Путін не отримав ні листівки, ні дзвінка
Цього року російський президент Володимир Путін не отримав вітання із 73-річчям на свій день народження від американського лідера Дональда Трампа. Інформацію про це підтвердив речник глави Кремля Дмитро Пєсков.
Що потрібно знати:
- 7 жовтня 2025 року Путін відсвяткував 73-річчя
- Путіна привітали 19 закордонних лідерів, але не привітав Трамп
- У свою чергу Путін цього літа вітав Трампа з днем народження
"Телеграф" створив із цього приводу кумедні меми. У них жартівливо показано весь біль Путіна від того, що Трамп проігнорував його свято і не відправив вітання.
Примітно, що Трамп не привітав Путіна навіть попри те, що той особисто зателефонував йому у червні у день його 79-річчя для тривалої розмови.
Як заявляв у день народження Путіна його помічник Юрій Ушаков, телефонна розмова голови Кремля та Трампа на 7 жовтня не була запланована. У зв’язку із цим у росіян навіть виникли припущення, що американський президент може привітати Путіна наступного дня, 8 жовтня. Але й цього не сталося.
Як пише The Daily Beast, Дональд Трамп образив Путіна, відмовившись зателефонувати йому у день народження, тоді як США та Росія нарешті визнали, що давня дружба між ними практично закінчилася.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хтось із президентів привітав Путіна з 73-річчям.