Путін плакав у подушку: смішні меми про те, що Трамп не привітав лідера РФ із днем ​​народження

Путін не отримав ні листівки, ні дзвінка

Цього року російський президент Володимир Путін не отримав вітання із 73-річчям на свій день народження від американського лідера Дональда Трампа. Інформацію про це підтвердив речник глави Кремля Дмитро Пєсков.

Що потрібно знати:

7 жовтня 2025 року Путін відсвяткував 73-річчя

Путіна привітали 19 закордонних лідерів, але не привітав Трамп

У свою чергу Путін цього літа вітав Трампа з днем народження

"Телеграф" створив із цього приводу кумедні меми. У них жартівливо показано весь біль Путіна від того, що Трамп проігнорував його свято і не відправив вітання.

Трамп не привітав Путіна із днем народження. Фото: "Телеграф"

Примітно, що Трамп не привітав Путіна навіть попри те, що той особисто зателефонував йому у червні у день його 79-річчя для тривалої розмови.

Як заявляв у день народження Путіна його помічник Юрій Ушаков, телефонна розмова голови Кремля та Трампа на 7 жовтня не була запланована. У зв’язку із цим у росіян навіть виникли припущення, що американський президент може привітати Путіна наступного дня, 8 жовтня. Але й цього не сталося.

Як пише The Daily Beast, Дональд Трамп образив Путіна, відмовившись зателефонувати йому у день народження, тоді як США та Росія нарешті визнали, що давня дружба між ними практично закінчилася.

